El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre la solicitud del Gobierno de Abelardo de la Espriella para que la red social X suspenda su cuenta, a la que calificó de censura.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) envió el domingo una solicitud formal a los equipos de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la plataforma. Alega presunta incitación a la violencia y amenazas contra el orden constitucional.

"Vemos a una ministra de comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional. Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo", escribió Petro, y apuntó a la ministra Alexandra Falla Zerrate.

El mensaje que motivó la petición

La solicitud se apoya en una publicación de Petro en la que pedía al pueblo "exigir la renuncia de Abelardo de la Espriella como presidente ya". El mensaje iba acompañado de un video de un discurso suyo en una manifestación en Cali el 19 de noviembre. Allí dijo que "Abelardo renuncie ya" debía volverse la consigna de la mayoría y que "lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato".

Según el comunicado del MinTIC, esas declaraciones desconocen que De la Espriella fue elegido democráticamente el 21 de junio de 2026 y asumió el cargo el 7 de agosto.

El ministerio afirma que X no puede convertirse en "la principal herramienta de difusión" de un plan antidemocrático y desestabilizador mediante amenazas y ataques contra las instituciones.

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El Gobierno citó dos antecedentes: una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre de 2026 que, según el Ejecutivo, ordenó retirar publicaciones de Petro vinculadas con denuncias de fraude electoral. Las movilizaciones de abril de 2021, cuando las plataformas digitales sirvieron para convocar protestas que derivaron en bloqueos, violencia y muertes.

El expresidente aseguró que la solicitud vulnera la Constitución de 1991. "Se llama censura de Abelardo, prohibida expresamente por la Constitución. Aquí se demuestra el grado de la ilegitimidad del actual gobierno", escribió.

En otros mensajes sostuvo que al Gobierno lo "asustó la inmensa movilización popular" y que existe "una energía democrática en Colombia que no está dispuesta a retroceder".

Calificó al Ejecutivo de "ilegítimo, antiderechos y antipueblo", habló de "un estafador de presidente" que "no ganó las elecciones en el electorado real de Colombia" y aseguró que "el estado está en manos de narcotraficantes y varios de sus grupos armados".

También habló de "sectarismo nazi" pero no presentó pruebas de esas acusaciones.

"Ya veremos qué pasa en mi cuenta X, pero el gobierno de Colombia, en contra de la constitución de 1991, ha ordenado censurarme", agregó.

En paralelo, la congresista estadounidense María Elvira Salazar envió una carta al propietario de X, Elon Musk, para pedir la cancelación de la cuenta de Petro. Considera que sus mensajes son "llamados al derrocamiento" del Gobierno colombiano mediante la violencia.