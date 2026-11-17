Los legisladores israelíes eligieron el martes como presidente del Parlamento a un aliado del centrista Gadi Eisenkot, lo que supone un revés para el primer ministro Benjamin Netanyahu, al que la oposición pretende desplazar.

Matan Kahana, exmiembro de las fuerzas especiales israelíes de 54 años, fue elegido con 66 votos de los 120 que tiene la Knesset, gracias en particular al apoyo de los partidos árabes israelíes.

El partido Likud de Netanyahu había presentado como candidato propio a Ofir Katz, que obtuvo 52 votos.

La presidencia del parlamento es un cargo importante, ya que fija el calendario de la actividad parlamentaria y puede, por lo tanto, acelerar o retrasar debates o votaciones sobre proyectos de ley.

Eisenkot tiene plazo hasta el próximo mes para formar un gobierno que sustituya a Netanyahu.

Ni Eisenkot ni Netanyahu obtuvieron mayoría en el Knéset, de 120 miembros, en las elecciones del 27 de octubre, y ambos bloques se han intercambiado reproches desde entonces.

En octubre, el bloque de Eisenkot consiguió 48 escaños, mientras que el de Netanyahu terminó con 53. Dos listas de mayoría árabe lograron 19 escaños, una cifra sin precedentes impulsada por la indignación frente al gobierno de Netanyahu.

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"Seré un presidente de la Knesset para todos, independientemente de la raza, la religión o el género", afirmó Kahana en su discurso de investidura.

Los partidos de Netanyahu y Eisenkot se reunieron el domingo para abordar la posibilidad de formar un gobierno de unidad. El encuentro pareció ser en gran medida una formalidad, pues ambos líderes dicen que deben ser primer ministro.

Netanyahu, quien según informes ha instado al presidente estadounidense Donald Trump a reanudar la guerra contra Irán, ha hecho hincapié en la amenaza procedente de Teherán mientras insiste en la necesidad de un gobierno de unidad.

Eisenkot declaró después que Netanyahu no estaba en condiciones de "seguir al frente del gobierno ni un minuto más" tras un explosivo reportaje mediático según el cual sus aliados intentaron fabricar acusaciones de fraude para inculpar a diputados de la minoría árabe.

Con Kahana al frente, y si Eisenkot conserva el apoyo de los partidos árabes israelíes, tiene la oportunidad de asestar golpes serios a la agenda legislativa de Netanyahu incluso antes de formar un gobierno.

Eisenkot ha dicho, por ejemplo, que quiere revocar amplias reformas destinadas a reducir la independencia del poder judicial que fueron impulsadas por Netanyahu.