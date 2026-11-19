El Senado de los Estados Unidos rechazó este jueves 19 de noviembre el decimoquinto intento legislativo de aprobar una resolución orientada a restringir la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar despliegues militares y ejecutar ataques contra el régimen de Irán desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

La votación en el pleno concluyó con un resultado de 48 votos a favor frente a 51 en contra, con el respaldo de los senadores republicanos Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; y Rand Paul, de Kentucky, quienes se sumaron a 45 integrantes de la bancada demócrata, mientras que el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, votó junto a la mayoría republicana para preservar las facultades ejecutivas del mandatario.

Previo a la decisión en el hemiciclo, el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine quien ha encabezado estas iniciativas parlamentarias tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre, instó a los legisladores a apoyar el proyecto al calificar la intervención militar como “ilegal y catastrófica”, con el propósito de ordenar al Ejecutivo retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades con la dictadura iraní.

A pesar de los reiterados esfuerzos en el Congreso, que únicamente registraron un avance simbólico en la Cámara de Representantes el 23 de junio, el impacto práctico de la resolución habría resultado limitado, dado que tanto la actual Casa Blanca como administraciones previas de ambos partidos sostienen la inconstitucionalidad del mecanismo previsto en la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973 para obligar al retiro de tropas mediante resoluciones concurrentes.

En esa línea, la Casa Blanca impugnó su validez tras la aprobación de una medida similar durante el verano, al cuestionar la autoridad del Congreso para limitar las decisiones del Ejecutivo en materia de defensa nacional.

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El debate sobre los alcances presidenciales en asuntos militares permanece como un punto de tensión institucional entre el Capitolio y la Casa Blanca, particularmente en un contexto de marcada polarización política y tras las recientes pérdidas electorales republicanas.