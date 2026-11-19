La Universidad Nacional de Colombia confirmó que no encontró registros académicos que acrediten que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, haya obtenido el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia en esa institución. El pronunciamiento abrió una controversia por los documentos que la congresista habría presentado para respaldar su formación profesional.

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La respuesta fue emitida por la Facultad de Minas de la sede Medellín el 23 de octubre de 2025, luego de recibir una solicitud de verificación el 16 de octubre de ese mismo año. La consulta estaba relacionada con un supuesto título profesional que habría sido obtenido por Estrada Holguín el 16 de noviembre de 2021.

Para establecer la autenticidad de la información, la dependencia académica revisó sus archivos físicos y digitales. Sin embargo, el resultado fue negativo y la universidad dejó constancia de que no encontró antecedentes que vincularan a la representante con el programa de pregrado de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

En la comunicación, la institución indicó que no se encontró ningún registro como egresada.

"Se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta Universidad y Sede del programa curricular del pregrado antes mencionado", aseveró.

Cabe resaltar que la Universidad Nacional también se refirió a una copia del registro de diplomas que habría sido presentada por la congresista ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

Sobre este documento, la institución fue enfática al señalar que no había sido elaborado ni expedido por la sede Medellín.

"Por lo anterior, la copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede", indicó la comunicación.

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Del mismo modo, la universidad anunció que pondría la información en conocimiento de las autoridades judiciales competentes ante una posible falsedad en documento público.

Cabe aclarar que, tras conocerse esto, el Pacto Histórico se pronunció el 18 de noviembre y anunció que solicitaría la intervención de su Comité de Ética para examinar los señalamientos relacionados con el supuesto título y la tarjeta profesional de Estrada Holguín.

"No amparamos ni justificamos ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública", aseveró.

Sin embargo, el partido también señaló que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia de la representante mientras se esclarecen los hechos. Por ahora, el pronunciamiento no representa una sanción ni una decisión definitiva sobre su situación dentro de la colectividad.