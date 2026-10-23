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Alerta por primer caso humano del virus 'Shamonda': "Las investigaciones siguen en curso"

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Se registró el primer caso humano del virus Shamonda, una enfermedad que normalmente se encuentra en el ganado y que hoy genera alerta en el mundo tras la muerte de la persona portadora. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Shamonda es transmitida por mosquitos y se encuentra con mayor frecuencia en el ganado vacuno, así como en caballos, ovejas, alpacas y cabras.

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