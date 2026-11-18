Un masaje es la manipulación física y estructurada de los tejidos blandos del cuerpo (como músculos, piel, tendones, ligamentos y tejido conectivo) mediante técnicas de presión, amasamiento, fricción, deslizamiento o golpeteos.

VEA TAMBIÉN ¿Busca regular la presión arterial y reducir los niveles de colesterol? La ralladura de la cáscara de esta fruta le puede ayudar o

Se realiza habitualmente con las manos, aunque también pueden emplearse antebrazos, codos o pies.

¿Por qué un masaje nos hace sentir tan bien?

Según expertos de la National Center for Biotechnology Information, los masajes reducen la tensión muscular, las contracturas y el dolor, y apoyan la recuperación de molestias o lesiones.

Asimismo, sostienen que ayudan a estimular el flujo sanguíneo, favorecen la relajación o movilidad de los tejidos, y disminuyen el estrés.

VEA TAMBIÉN Estos son los cuatro beneficios que aporta a la salud el clavo de olor o

En cuanto al cuidado de la piel del rostro, un masaje facial activa la microcirculación y ayuda a drenar líquidos.

Los masajes, además, ayudan a dormir mejor, ya que activan la parte del sistema nervioso que se encarga del descanso.

VEA TAMBIÉN Razón por la que el juego ayuda en el desarrollo cerebral, motriz y emocional durante la infancia o

Entretanto, diferentes técnicas de masajes empleadas por los profesionales en la materia mejoran la flexibilidad.

El contacto físico amable favorece la liberación de oxitocina y serotonina, relacionadas con el bienestar.

En casa o de forma informal, cualquiera puede dar un masaje suave de relajación; no obstante, para ofrecer servicios profesionales o tratar molestias físicas, se requiere formación.