¿Por qué un masaje nos hace sentir tan bien? La ciencia detrás de la relajación
Un masaje es la manipulación física y estructurada de los tejidos blandos del cuerpo (como músculos, piel, tendones, ligamentos y tejido conectivo) mediante técnicas de presión, amasamiento, fricción, deslizamiento o golpeteos.
Se realiza habitualmente con las manos, aunque también pueden emplearse antebrazos, codos o pies.
¿Por qué un masaje nos hace sentir tan bien?
Según expertos de la National Center for Biotechnology Information, los masajes reducen la tensión muscular, las contracturas y el dolor, y apoyan la recuperación de molestias o lesiones.
Asimismo, sostienen que ayudan a estimular el flujo sanguíneo, favorecen la relajación o movilidad de los tejidos, y disminuyen el estrés.
En cuanto al cuidado de la piel del rostro, un masaje facial activa la microcirculación y ayuda a drenar líquidos.
Los masajes, además, ayudan a dormir mejor, ya que activan la parte del sistema nervioso que se encarga del descanso.
Entretanto, diferentes técnicas de masajes empleadas por los profesionales en la materia mejoran la flexibilidad.
El contacto físico amable favorece la liberación de oxitocina y serotonina, relacionadas con el bienestar.
En casa o de forma informal, cualquiera puede dar un masaje suave de relajación; no obstante, para ofrecer servicios profesionales o tratar molestias físicas, se requiere formación.