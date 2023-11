Este es el estado de salud del piloto Carlos Sainz luego de temeroso accidente en la Fórmula 1

El automovilista español Carlos Sainz, que corre para la escudería Ferrari en la Fórmula 1, sufrió este viernes un accidente que alertó a los espectadores que presenciaban los primeros ensayos del Gran Premio de Abu Dabi.

Sainz perdió el control del vehículo, se salió de la pista e impactó contra un muro del circuito en dos ocasiones.

Las cámaras grabaron como, tras el choque, una nube de humo y de residuos envolvieron al Ferrari de Sainz quien, inmediatamente, le expresó a su equipo la situación en la que se encontraba.

“Chicos me he chocado. El aire sucio y el choque me provocaron un golpe seco”, expresó el automovilista español quien se escuchó claramente conmocionado por el impacto que sufrió en los ensayos.

El piloto ibérico salió del coche por sus propios medios y caminando lo que dio un parte de tranquilidad a sus fanáticos. El auto, por otro lado, quedó averiado con daños evidentes en su flanco izquierdo.

Horas más tarde, el equipo de prensa de Sainz informó que “Carlos está perfectamente”. “El coche requerirá una reparación antes de la jornada de sábado”, confirmó.

"Por desgracia, he pasado por encima del bache grande en la entrada de la curva tres, tocando con el suelo del coche y he terminado contra las barreras. Un error costoso y siento haberles dado trabajo extra a los mecánicos hoy", afirmó Sainz sobre su accidente.

Tras el accidente fue necesaria una interrupción de los entrenamientos para evacuar el monoplaza dañado y devolver las condiciones de seguridad a la pista. La pausa duró casi 30 minutos.

Tras la reanudación, el alemán Nico Hülkenberg también perdió el control de su coche Haas antes de golpear un muro. Su vehículo quedó muy dañado y tuvo que ser evacuado lo que detuvo de nuevo los ensayos.

El monegasco Charles Leclerc, compañero de Sainz, dominó estos primeros ensayos del Gran Premio de Abu Dabi en Fórmula 1.

Después de haber cedido su monoplaza a un novato durante la primera sesión de ensayos libres sobre el trazado de Yas Marina, Leclerc terminó la jornada con el mejor tiempo de la segunda sesión.

El Gran Premio de Abu Dabi es el último del campeonato en 2023 en el que ya se consagró como campeón el neerlandés Max Verstappen.