Abelardo de la Espriella activa en Valledupar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano para combatir el tráfico de hidrocarburos

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, encabezó en la ciudad de Valledupar la activación formal de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, unidad militar y policial compuesta por 1.200 efectivos con sede de mando en el municipio de Aguachica.

​La unidad asumirá la responsabilidad operativa de desarticular el andamiaje logístico y económico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las subregiones del Magdalena Medio, el Catatumbo y los corredores viales con dirección a Norte de Santander.

El dispositivo coordinado situará sus patrullajes sobre los trayectos estratégicos Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña, además de las zonas aledañas a la infraestructura de transporte de combustibles.

Las operaciones integrarán la labor técnica de los Grupos de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOES-H) de la Policía Nacional mediante el uso de los sistemas de verificación digital SICOM y SIGDI, para garantizar la inspección rigurosa de vehículos de carga y la clausura de válvulas clandestinas conectadas al poliducto nacional.

​“Ordené de manera clara e inequívoca que el Gobierno actuará de forma integral contra la economía criminal creada alrededor del robo de hidrocarburos. Toca actuar sobre toda la cadena de esa empresa criminal: apoderamiento, almacenamiento, transporte, compra, comercialización y renta. La Fuerza Pública está empoderada para imponer el Estado de derecho”, enfatizó el mandatario nacional durante el acto institucional.

​La Campaña Urano integra la persecución del denominado Sistema Criminal Híbrido Narcoterrorista Transnacional mediante acciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

​Las investigaciones buscarán la aplicación inmediata de medidas cautelares y procesos de extinción de dominio sobre depósitos, predios, bienes e inmuebles que utilizan las estructuras al margen de la ley para el lavado de activos que proceden del apoderamiento ilícito de combustibles.

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​Con el despliegue de las tropas en el departamento del Cesar, las Fuerzas Militares consolidan la presencia institucional en la frontera oriental y reafirman el combate frontal contra las rentas ilícitas que alimentan el accionar terrorista en el territorio colombiano.