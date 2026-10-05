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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella activa en Valledupar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano para combatir el tráfico de hidrocarburos

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella-Foto: tomada captura de video en X @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella-Foto: tomada captura de video en X @ABDELAESPRIELLA
La nueva unidad operativa desplegará 1.200 efectivos con sede en Aguachica para neutralizar el financiamiento ilícito en Magdalena Medio, Catatumbo y Cesar.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, encabezó en la ciudad de Valledupar la activación formal de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, unidad militar y policial compuesta por 1.200 efectivos con sede de mando en el municipio de Aguachica.

​La unidad asumirá la responsabilidad operativa de desarticular el andamiaje logístico y económico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las subregiones del Magdalena Medio, el Catatumbo y los corredores viales con dirección a Norte de Santander.

El dispositivo coordinado situará sus patrullajes sobre los trayectos estratégicos Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña, además de las zonas aledañas a la infraestructura de transporte de combustibles.

Las operaciones integrarán la labor técnica de los Grupos de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOES-H) de la Policía Nacional mediante el uso de los sistemas de verificación digital SICOM y SIGDI, para garantizar la inspección rigurosa de vehículos de carga y la clausura de válvulas clandestinas conectadas al poliducto nacional.

​“Ordené de manera clara e inequívoca que el Gobierno actuará de forma integral contra la economía criminal creada alrededor del robo de hidrocarburos. Toca actuar sobre toda la cadena de esa empresa criminal: apoderamiento, almacenamiento, transporte, compra, comercialización y renta. La Fuerza Pública está empoderada para imponer el Estado de derecho”, enfatizó el mandatario nacional durante el acto institucional.

​La Campaña Urano integra la persecución del denominado Sistema Criminal Híbrido Narcoterrorista Transnacional mediante acciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

​Las investigaciones buscarán la aplicación inmediata de medidas cautelares y procesos de extinción de dominio sobre depósitos, predios, bienes e inmuebles que utilizan las estructuras al margen de la ley para el lavado de activos que proceden del apoderamiento ilícito de combustibles.

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​Con el despliegue de las tropas en el departamento del Cesar, las Fuerzas Militares consolidan la presencia institucional en la frontera oriental y reafirman el combate frontal contra las rentas ilícitas que alimentan el accionar terrorista en el territorio colombiano.

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