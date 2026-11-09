NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Gustavo Petro
Programa: Club de Prensa

Gustavo Petro habría legitimado a Maduro tras el fraude en las elecciones del 2024 en Venezuela

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Un informe elaborado en Washington, elaborado por el Miranda Center for Democracy, muestra que el expresidente de Colombia Gustavo Petro habría priorizado una relación estable con la dictadura de Venezuela sin condenar los intentos de Nicolás Maduro por perpetuarse en el poder. De acuerdo con el escrito, los motivos habrían sido por temas de negocios y afinidades políticas. La maniobra incluyó una reapertura de relaciones diplomáticas sin condiciones, silencio por parte de Petro ante el fraude electoral del 2024 en Venezuela y la abstención en la votación de la OEA donde pedían publicar los resultados reales de las elecciones.

También le puede interesar

Gustavo PEtro y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Gustavo Petro habría legitimado a Maduro tras el fraude en las elecciones del 2024 en Venezuela

Diosdado Cabello/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

¿Infiltrado de Diosdado Cabello en evento de María Corina Machado? Denuncian intentos de boicot del régimen a la líder de la democracia

Ejercicios militares conjuntos entre Colombia y EE. UU. - Foto: X @Southcom
Ejercicios militares

Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

Ataque a buque en el estrecho de Ormuz - Imágenes captadas por el satélite Sentinel-2 del Programa Copérnico de la Unión Europea
Ataque

Impactantes imágenes de buque cisterna envuelto en llamas en el estrecho de Ormuz tras ataque

Nuevo abogado se suma a la defensa de Cilia Flores - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores habría sufrido un infarto leve en prisión, estaría perdiendo peso y habría perdido 2 dientes, según The New York Times

Militar del caso Cotiza-Foto: Cortesía
Militares presos

Caso Cotiza: sargentos que desafiaron al régimen de Maduro exigen libertad tras cumplir condena

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Militares de Bukele avanzan a zonas de pandillas en Haití y abatieron a cabecilla: ¿las derrotarán?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Gustavo Petro habría legitimado a Maduro tras el fraude en las elecciones del 2024 en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Escándalo salpica a Petro: director del DAPRE habla de “instrumentalización” de mujeres

El dictador cubano, Raúl Castro-Foto: EFE
José Daniel Ferrer

"Apoyamos una acción en Cuba similar a la de Venezuela, incluso más enérgica": José Daniel Ferrer

Jorge Rodríguez, cabeza de la Asamblea Nacional del régimen-Foto: EFE
TSJ

Comité de Postulaciones del Tribunal Supremo de Justicia genera controversia por presuntos VÍNCULOS CHAVISTAS

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Escándalo salpica a Petro: director del DAPRE habla de “instrumentalización” de mujeres

El dictador cubano, Raúl Castro-Foto: EFE
José Daniel Ferrer

"Apoyamos una acción en Cuba similar a la de Venezuela, incluso más enérgica": José Daniel Ferrer

Jorge Rodríguez, cabeza de la Asamblea Nacional del régimen-Foto: EFE
TSJ

Comité de Postulaciones del Tribunal Supremo de Justicia genera controversia por presuntos VÍNCULOS CHAVISTAS

Fotografía de la sede de la Alcaldía del municipio Baruta - EFE
Baruta

Baruta pondrá a prueba sus protocolos de evacuación ante sismos este 23 de octubre

Foto: EFE
Rodeo I

Tras 304 días de resistencia, familiares de presos políticos en Venezuela desmontan el campamento del Rodeo I

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

“Dios te salve, María”: expresidente cuenta emotivo gesto de María Corina ante muerte de su padre

Choque de trenes en España / FOTO: captura de video
España

Las grabaciones y los textos serán claves en investigación del choque de trenes en España

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023