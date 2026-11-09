Gustavo Petro habría legitimado a Maduro tras el fraude en las elecciones del 2024 en Venezuela

Un informe elaborado en Washington, elaborado por el Miranda Center for Democracy, muestra que el expresidente de Colombia Gustavo Petro habría priorizado una relación estable con la dictadura de Venezuela sin condenar los intentos de Nicolás Maduro por perpetuarse en el poder. De acuerdo con el escrito, los motivos habrían sido por temas de negocios y afinidades políticas. La maniobra incluyó una reapertura de relaciones diplomáticas sin condiciones, silencio por parte de Petro ante el fraude electoral del 2024 en Venezuela y la abstención en la votación de la OEA donde pedían publicar los resultados reales de las elecciones.