NTN24
Lunes, 05 de octubre de 2026
Lunes, 05 de octubre de 2026
Abelardo de la Espriella

Así funcionará la Fuerza de Tarea Urano que encabeza Abelardo De la Espriella para golpear al ELN

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
La nueva unidad integrará las capacidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía para atacar el hurto de hidrocarburos y las estructuras criminales que se benefician de esta actividad.

El presidente Abelardo De la Espriella encabeza este lunes 5 de octubre la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una estrategia que busca concentrar bajo una misma coordinación las capacidades operativas y de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en articulación con la Policía Nacional, organismos de inteligencia, investigación criminal, Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Aunque el acto de reconocimiento se realiza en

o

Valledupar, la sede operacional de Urano estará ubicada en Aguachica, Cesar. La unidad estará bajo el mando del coronel Óscar Fernando Reyes y tendrá, además, un puesto de mando de coordinación en Valledupar, desde donde se podrán articular las acciones hacia otros sectores de la región.

¿Cómo funcionará Urano?

La operación no se limitará a patrullajes sobre las vías. La apuesta es integrar información de inteligencia con las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía para intervenir las diferentes etapas del negocio ilegal de hidrocarburos.

Según la información conocida sobre la estrategia, Urano buscará afectar la cadena que comienza con la perforación de la infraestructura y la extracción ilegal del combustible, continúa con su transporte y almacenamiento, y llega hasta su comercialización y utilización por parte de estructuras criminales. Para esto, también contará con un componente técnico destinado a identificar y caracterizar los hidrocarburos incautados, información que podrá servir como soporte para las investigaciones y procesos de judicialización.

El despliegue tendrá como puntos estratégicos los corredores Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña, ambos relacionados con el trazado del poliducto y con las rutas que conectan el sur del Cesar con Norte de Santander y el Catatumbo. Las autoridades han señalado que parte del combustible hurtado puede terminar alimentando otras economías ilícitas en esa región.

La estrategia también contempla herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia. Entre las medidas anunciadas previamente se encuentran cámaras inteligentes con identificación biométrica y sistemas para detectar o enfrentar el uso de drones, una modalidad que ha generado preocupación en distintos municipios del Cesar.

¿Qué buscan golpear?

Uno de los principales objetivos es afectar las finanzas y las redes de abastecimiento de las estructuras armadas y criminales que operan en la zona. La inteligencia de las autoridades ha señalado a Aguachica como un punto de importancia logística para el ELN, desde donde esa organización proyectaría actividades hacia municipios del Cesar y Norte de Santander.

o

El despliegue ocurre, además, en un momento de presión sobre la seguridad del sur del Cesar. En la madrugada de este lunes, antes de la activación de Urano, la estación de Policía de Aguachica fue atacada nuevamente con drones y se registraron cuatro detonaciones. Un hombre privado de la libertad resultó herido en una de sus piernas y se reportaron daños materiales en la infraestructura.

Adicionalmente, esto se suma al ataque registrado el 24 de septiembre contra la misma estación y a otros episodios con drones reportados en municipios como Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria. La Gobernación del Cesar mantiene una recompensa de hasta $150 millones por información que permita identificar y capturar a quienes operan estos dispositivos.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Fuerzas Armadas

Fuerzas Militares

Ejército de Colombia

Ejército

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe contra el Clan del Golfo: fue abatido cabecilla acusado de múltiples delitos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Cara a cara con Delcy Rodríguez: los temas que trataría María Corina Machado en supuesto encuentro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"Washington se daría cuenta que mantener a Delcy es una vía fracasada": eurodiputado Hermann Tertsch sobre adelanto de elecciones y posible cambio de gobierno en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Elecciones en Brasil
Brasil

Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos

Captura de alias Orlanda (Policía)
Captura

Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, los representantes de las principales potencias del mundo - Fotos: AFP/EFE
estrecho de Ormuz

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Christa Pike, mujer condenada a pena de muerte - Foto: EFE
Ejecuciones

Experta describe condición en que quedaría mujer condenada a muerte que sobrevivió a ejecución en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Polo cambia de trayectoria y avanza hacia México como huracán - EFE
Huracán

Huracán Polo se intensifica nuevamente a categoría 5 y avanza hacia México: se prevé que toque tierra en los próximos días

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: EFE
ELN

De la Espriella tiene en la mira al ELN y rechaza negociaciones: "Que les quede claro, no habrá canje"

Relación entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio - EFE
Marco Rubio

Abrazos, sonrisas y momento familiar: la cercanía de Rubio y De la Espriella que refuerza alianza estratégica

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Polo cambia de trayectoria y avanza hacia México como huracán - EFE
Huracán

Huracán Polo se intensifica nuevamente a categoría 5 y avanza hacia México: se prevé que toque tierra en los próximos días

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: EFE
ELN

De la Espriella tiene en la mira al ELN y rechaza negociaciones: "Que les quede claro, no habrá canje"

Relación entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio - EFE
Marco Rubio

Abrazos, sonrisas y momento familiar: la cercanía de Rubio y De la Espriella que refuerza alianza estratégica

Así serán los cruces de cuartos de final del fútbol colombiano - Foto: referencia Canva
Raheem Sterling

Gas 'de la risa' y alta velocidad: el exfutbolista de la Premier League que se declaró culpable tras una temeraria maniobra en su lujoso auto

Sandra Ramírez, exmiembro de la guerrilla de las FARC - Foto: EFE
Reclutamiento

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Captura de la Policía en Manizales. (Policía de Colombia)
Policía de Colombia

Policía de Colombia logró 16 capturas en desarticulación de ‘Los Invasores’ y publicó video en el que agente le saca la capucha a hombre que intentaba ocultarse

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Cilia Flores

"Palpitaciones cardíacas y gastritis crónica": así es como Cilia Flores dice estar pasando sus días en prisión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023