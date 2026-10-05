Así funcionará la Fuerza de Tarea Urano que encabeza Abelardo De la Espriella para golpear al ELN

El presidente Abelardo De la Espriella encabeza este lunes 5 de octubre la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una estrategia que busca concentrar bajo una misma coordinación las capacidades operativas y de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en articulación con la Policía Nacional, organismos de inteligencia, investigación criminal, Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Aunque el acto de reconocimiento se realiza en

Valledupar, la sede operacional de Urano estará ubicada en Aguachica, Cesar. La unidad estará bajo el mando del coronel Óscar Fernando Reyes y tendrá, además, un puesto de mando de coordinación en Valledupar, desde donde se podrán articular las acciones hacia otros sectores de la región.

¿Cómo funcionará Urano?

La operación no se limitará a patrullajes sobre las vías. La apuesta es integrar información de inteligencia con las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía para intervenir las diferentes etapas del negocio ilegal de hidrocarburos.

Según la información conocida sobre la estrategia, Urano buscará afectar la cadena que comienza con la perforación de la infraestructura y la extracción ilegal del combustible, continúa con su transporte y almacenamiento, y llega hasta su comercialización y utilización por parte de estructuras criminales. Para esto, también contará con un componente técnico destinado a identificar y caracterizar los hidrocarburos incautados, información que podrá servir como soporte para las investigaciones y procesos de judicialización.

El despliegue tendrá como puntos estratégicos los corredores Tamalameque-Aguachica y Tamalameque-Ocaña, ambos relacionados con el trazado del poliducto y con las rutas que conectan el sur del Cesar con Norte de Santander y el Catatumbo. Las autoridades han señalado que parte del combustible hurtado puede terminar alimentando otras economías ilícitas en esa región.

La estrategia también contempla herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia. Entre las medidas anunciadas previamente se encuentran cámaras inteligentes con identificación biométrica y sistemas para detectar o enfrentar el uso de drones, una modalidad que ha generado preocupación en distintos municipios del Cesar.

¿Qué buscan golpear?

Uno de los principales objetivos es afectar las finanzas y las redes de abastecimiento de las estructuras armadas y criminales que operan en la zona. La inteligencia de las autoridades ha señalado a Aguachica como un punto de importancia logística para el ELN, desde donde esa organización proyectaría actividades hacia municipios del Cesar y Norte de Santander.

El despliegue ocurre, además, en un momento de presión sobre la seguridad del sur del Cesar. En la madrugada de este lunes, antes de la activación de Urano, la estación de Policía de Aguachica fue atacada nuevamente con drones y se registraron cuatro detonaciones. Un hombre privado de la libertad resultó herido en una de sus piernas y se reportaron daños materiales en la infraestructura.

Adicionalmente, esto se suma al ataque registrado el 24 de septiembre contra la misma estación y a otros episodios con drones reportados en municipios como Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria. La Gobernación del Cesar mantiene una recompensa de hasta $150 millones por información que permita identificar y capturar a quienes operan estos dispositivos.