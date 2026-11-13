“Por primera vez, nos explican en qué están utilizando el dinero del petróleo”; exdiputado venezolano

Por medio de un comunicado, la Casa Blanca advierte al régimen de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez que ningún movimiento financiero proveniente de los recursos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro podrá ser movido sin autorización expresa del Departamento de Estado y del Tesoro. Sobre este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Carlos Paparoni, exdiputado venezolano de la Asamblea Nacional 2016-2021 y dirigente político de Primero Justicia.