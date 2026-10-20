Abelardo de la Espriella confronta a alcaldes y al gobernador del departamento de Arauca: "Aquí ha llegado mucho dinero, pero se lo robaron"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se encuentra visitando las regiones del país tras más de dos meses de gestión desde que asumió el gobierno el pasado 7 de agosto.

El mandatario visitó en las últimas horas Arauca, donde preside un Consejo de Seguridad y lo que su gobierno ha denominado el ‘Milagro de las Regiones’.

En medio de su intervención, el jefe de Estado colombiano increpó a los alcaldes y al gobernador, Renson Jesús Martínez Prada, quienes asistieron al evento convocado por la presidencia.

De la Espriella confrontó a los políticos por el dinero que ha recibido el departamento de Arauca desde hace varios años y que no se ve invertido en el departamento.

“Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”, comenzó diciendo el mandatario. “¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota”, agregó.

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A su vez, aseguró que el dinero billonario que ha recibido el departamento en los últimos años se lo “han robado”.

“Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación: se lo robaron”, indicó.

“Cosa que no va a continuar en mi gobierno”, subrayó.