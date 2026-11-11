Cristiano Ronaldo anunció el inicio del rodaje de su serie de televisión: "Mi primer programa"

Este miércoles, el astro portugués Cristiano Ronaldo anunció el inicio del rodaje de 'Day 1s', su primera serie de televisión.

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En dicho proyecto, el apodado 'comandante' participará tanto delante de las cámaras como en la producción ejecutiva.

Mediante su cuenta oficial en la red social Instagram, Cristiano sostuvo: "¡Noticias emocionantes! La producción de mi primer programa de televisión, 'Day 1s', acaba de comenzar. ¡Más información pronto!".

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El trabajo audiovisual está a cargo de UR•Marv Studios, compañía vinculada al deportista luso, en colaboración con Matthew Vaughn.

La historia, según trasciende, contiene drama y ficción ambientados en el mundo de los agentes deportivos.

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A su vez, mostrará las negociaciones a puerta cerrada, las disputas de poder y los intereses que rodean al balompié británico.

El elenco estará encabezado por el actor Damian Lewis, quien dará vida al representante deportivo Stanley Dalton.

También participarán el propio Cristiano Ronaldo, el exfutbolista francés Thierry Henry, el rapero Dave y Carlotta Banat.

El rodaje ya está en marcha en Londres. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una fecha de estreno ni la plataforma que tendrá los derechos de distribución.

Este proyecto supone un nuevo reto para 'CR7', quien recientemente se retiró de la selección de Portugal.