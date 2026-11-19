El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, se pronunció sobre la desaparición del pequeño Heyden Emiliano Caraballo Amundarain, ocurrida en Carúpano, estado Sucre.

Según el integrante de la dictadura, las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) determinaron que la madre habría "vendido al niño" y posteriormente inventado una historia sobre su supuesto rapto.

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Durante sus declaraciones, Cabello señaló que el director del Cicpc, Douglas Rico, le comunicó que el relato inicial de los padres presentaba contradicciones.

"Mentira, lo vendió. Esa señora vendió al hijo. Ojalá que lo haya vendido para que el niño esté vivo", manifestó Cabello sobre el caso en cuestión.

Las autoridades venezolanas mantienen un operativo de búsqueda para localizar a Heyden Emiliano Caraballo Amundarain, un bebé de siete meses cuyo paradero se desconoce.

El pequeño se encuentra desaparecido desde la madrugada de este lunes 9 de noviembre en el sector Areito de Carúpano, estado Sucre.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre, la situación fue descubierta cuando su pareja se percató de que el niño no estaba en la habitación donde dormía.

Tras notar su ausencia, realizaron una búsqueda dentro de la vivienda y en los alrededores; sin embargo, no lograron encontrarlo.

Entre las acciones para dar con el infante figuran entrevistas a integrantes del entorno familiar y recorridos por distintos sectores e inspecciones en áreas cercanas al desaparecido.

Las autoridades habilitaron los siguientes números telefónicos para recibir información que contribuya a localizar a Heyden: 0412-1787175 y 0424-0147974.