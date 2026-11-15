Así fue el cruce de palabras de alias ‘Primo Gay’ y alias ‘Pata de Palo’ con Abelardo de la Espriella al encararlos tras su captura: “Miserable, asesino, despreciable”

El presidente Abelardo de la Espriella aterrizó en Montería para encarar a Primo Gay, el jefe de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia. Entre tantas cosas, le recordó el prontuario criminal que deberá enfrentar ante la justicia y le advirtió que será uno de los habitantes del ‘buque cárcel’ que construirá su administración.

“Esta porquería es Primo Gay”, fue la primera frase que lanzó De la Espriella cuando la cúpula de las Fuerzas Militares le presentó al delincuente que, por más de diez años, aterrorizó a los habitantes del departamento con masacres, homicidios, secuestros y cobro de extorsiones.

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El presidente Abelardo de la Espriella encaró a Primo Gay, jefe de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia, y anticipó que será uno de los reclusos del ‘buque cárcel’.

“Trece policías asesinados que estaban erradicando en un helicóptero, este fue el bandido que los mató. (También) seis soldados. Miserable, asesino, despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara”.

En medio de esa conversación, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, le reiteró al presidente que Primo Gay también sería el responsable del crimen del periodista Mateo Pérez. Además, un general del Ejército le reveló que cobró extorsiones por 5.000 millones de pesos para no afectar la operación de Hidroituango.

“Él sabe lo que se le viene. Una historia criminal de más de diez años, empezó como a los 14 años (en) el ELN, Farc y Clan del Golfo. Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados, a la población civil. Asesino de asesinos”, aseveró el presidente.

El primer mandatario le aseveró a Primo Gay que le cayó todo el peso del Estado y le anticipó el sitio de reclusión donde deberá pagar la posible condena que se le asigne.

“Bienvenido a la patria milagro. Este es candidato para el barco. Lo vamos a meter en altamar, a donde no llegue la señal de la Santa Cruz”, indicó.

Asimismo, el presidente contó que el cabecilla de las disidencias de las Farc fue interceptado en medio de un combate y que las Fuerzas Militares le respetaron la vida.

“Le respetamos la vida, como él no se la respetó a nuestros policías y soldados, porque nosotros no somos como esta basura”.

Del mismo modo, el presidente encaró a alias ‘Pata de Palo’, segundo cabecilla del Clan del Golfo, quien se le reía en la cara al mandatario mientras le decía que “un presidente no dicta órdenes de captura”. Ante esto, el presidente le respondió: “No se atreva a dirigirme la palabra”.