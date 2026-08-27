Abelardo de la Espriella convoca a consejo de seguridad tras ataque terrorista contra militares en el Cesar

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, convocó un Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar para abordar la compleja situación de orden público que afecta a Pelaya y otros municipios del departamento del Cesar.

La reunión de emergencia congrega a la cúpula de la Fuerza Pública y autoridades territoriales con el objetivo de diseñar estrategias inmediatas ante el deterioro de la seguridad en la región.

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Según informó la Presidencia a través de sus canales oficiales, el encuentro tiene como propósito central "evaluar el panorama de seguridad, intensificar las operaciones en la zona y adoptar las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía, salvaguardar la integridad de policías y soldados, y recuperar el control pleno del territorio".

La crisis en el Cesar ha generado preocupación en las autoridades nacionales debido a la magnitud de los incidentes reportados. Pelaya, municipio ubicado en el sur del departamento, y otras localidades cercanas han sido escenario de situaciones que comprometen la seguridad de la población civil y de los miembros de la Fuerza Pública desplegados en la zona.

En concreto, criminales han lanzado crueles ataques sobre miembros de la Fuerza Pública, dejando varios heridos. Se habla de estructuras del ELN que habrían lanzado decenas de explosivos hacia los agentes.

El Gobierno Nacional adoptó una postura firme frente a las organizaciones que operan en el territorio. En su comunicado oficial, la Presidencia ratificó que "las organizaciones criminales no intimidarán al Estado ni doblegarán a la Fuerza Pública en su misión de garantizar el orden y la tranquilidad del país".

Esta declaración subraya la determinación del gobierno de De La Espriella de mantener el control territorial en regiones donde grupos armados ilegales han intentado imponer su presencia.

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El Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar, capital del Cesar, busca coordinar esfuerzos entre las diferentes fuerzas militares y policiales para restablecer la normalidad en los municipios afectados. Las autoridades locales participan activamente en las deliberaciones para identificar las necesidades específicas de cada localidad.