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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Sismos

"Las casas son generalmente de adobe y están susceptibles": alcalde de provincia de Perú en la que tuvo lugar terremoto con magnitud estimada de 6,7 a 7,2

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Perú - Servicio Geológico Colombiano
Terremoto en Perú - Servicio Geológico Colombiano
El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al sureste de la capital Lima.

Tony Reyes Anampa, el alcalde de la provincia de Parinacochas en donde se registró este jueves un fuerte terremoto de 7,2 de magnitud, solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales para apoyar la emergencia y advirtió que las viviendas de la zona pudieron haber sufrido daños debido a los materiales con los que están hechas.

“Debo exhortar a las autoridades regionales y nacionales que hay que activar el nivel de apoyo porque las casas son generalmente de adobe, calamina y están susceptibles a este hecho de gravedad. Espero que no haya desgracias, pero toda la comisión multisectorial está desplazándose y activándose”, aseveró según informó el diario El Comercio.

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Un fuerte sismo sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú a las 13H00 locales (18H00 GMT), sin que todavía se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que estimó que el movimiento fue de 6,7.

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al sureste de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros, según el USGS.

El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros.

Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10.000 habitantes.

"La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo" y esperamos que "no haya daños que perjudiquen a la población", dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

El sismo registrado "fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables", informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

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El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales. También alcanzó a la capital Lima, aunque con una intensidad leve.

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