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Terremoto en Colombia

Encuentran sin vida a abuelos venezolanos y a su nieto José Juan Vivas entre los escombros de un edificio en Cali: soñaba con ser beisbolista profesional

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Encuentran sin vida a abuelos venezolanos y a su nieto - EFE y redes
Encuentran sin vida a abuelos venezolanos y a su nieto - EFE y redes
Los tres venezolanos, oriundos de Barinas, quedaron bajo los restos de un edificio luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto.

Después de más de 72 horas de búsqueda, los equipos de rescate localizaron la tarde de este jueves 13 de agosto los cuerpos sin vida de José Juan Vivas Santiago, de 16 años, y sus abuelos, Juan de Dios Vivas, de 68, y Yelitza González, de 65, quienes permanecían atrapados entre los escombros del edificio Vanessa, en Cali, Colombia.

Los tres venezolanos, oriundos de Barinas, quedaron bajo los restos de un edificio luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto.

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Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos luego de trabajar desde el lunes en la remoción de los escombros. Así lo confirmaron sus familiares a El Pitazo y el periodista Juan Mogollón, estratega político de Venezuela.

Con profundo dolor informamos que José Juan Vivas Santiago no logró sobrevivir al colapso del Edificio Vanessa en Cali”, aseguró.

Una vez extraídos, los cuerpos fueron reconocidos por el padre de José Juan e hijo de los esposos, quien viajó desde Florida, Estados Unidos, junto con la madre del adolescente, al conocer que sus familiares habían quedado atrapados.

Cabe resaltar que la familia se había mantenido en los alrededores del edificio Vanessa, siguiendo cada avance de las labores de rescate. Ahora esperan todos los actos legales para retirar los cadáveres y realizar los trámites para repatriarlos.

José Juan, de 16 años, era el mayor de dos hermanos y vivía con sus padres en Florida. Desde finales de 2025 permanecía en Cali para continuar su preparación física y formación como beisbolista en una academia de la ciudad.

Uno de los sueños del joven era firmar con un equipo de las Grandes Ligas y convertirse en un pelotero profesional. Sus abuelos, Juan de Dios Vivas y Yelitza González, habían viajado y permanecían con él para acompañarlo y cuidarlo durante su estadía en Colombia.

Su abuelo era comerciante y su abuela fue docente de educación especial. Ambos estaban jubilados y, según su familia, en esta etapa de sus vidas se dedicaban principalmente a estar junto a sus nietos.

Del mismo modo, sus familiares los describían como personas muy unidas. Yelitza es recordada por sus allegados como una mujer amorosa, cuidadosa, consentidora y profundamente creyente; mientras que Juan de Dios era descrito como un hombre estratégico, inteligente y capaz de mantener la calma ante situaciones difíciles.

Según la información dada por las autoridades durante las labores de rescate, los familiares encontraron algunos objetos que pertenecían a la familia, entre ellos, un bate de béisbol de José Juan y una biblia.

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Asimismo, en las primeras horas posteriores al terremoto, el teléfono del adolescente también había permanecido activo y su ubicación indicaba que se encontraba en el edificio Vanessa.

Tras varios días de búsqueda, los equipos dieron con el paradero de la familia. Bomberos y un equipo de mineros hicieron túneles para poder llegar hasta allí y, al lograr encontrarlos, confirmaron que estaban sin vida.

Finalmente, cabe recordar que el devastador terremoto ya ha cobrado la vida de 285 personas, mientras que 3.975 están heridas, 379 desaparecidas y 354 han sido rescatadas.

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