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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Libro De La Verdad
Programa: La Mañana

Libro De La Verdad: cuestionamientos a 310 mil millones de pesos en contratos tecnológicos

agosto 20, 2026
Por: Miguel Pedreros
El informe señala que la entidad dejó dos contratos por más de $310 mil millones de pesos con graves deficiencias.

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