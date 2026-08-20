Libro De La Verdad Programa: La Mañana Libro De La Verdad: cuestionamientos a 310 mil millones de pesos en contratos tecnológicos agosto 20, 2026 Por: Miguel Pedreros El informe señala que la entidad dejó dos contratos por más de $310 mil millones de pesos con graves deficiencias. También le puede interesar Abelardo de la Espriella Grupos criminales desafían al gobierno de Abelardo De la Espriella y él les responde con nueva cúpula militar con instrucciones precisas Vacuna Farmacéuticas anuncian esperanzador avance de vacuna contra el tipo de cáncer de piel más agresivo Delcy Rodríguez Revelador informe de Estados Unidos afirma que Delcy Rodríguez estaría intentando amarrarse al poder en Venezuela Estados Unidos e Irán Contundente mensaje de Trump: EEUU anuncia guerra económica contra el régimen de Irán Dinorah Figuera Dinorah Figuera confirmó que retomarán diálogos con el régimen venezolano: esta es la fecha Terremoto en Colombia Abelardo de la Espriella firma decreto de emergencia económica para atender la crisis por el terremoto en Colombia Compartir en: