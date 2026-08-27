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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Perkins Rocha
Programa: El Informativo

Perkins Rocha cumple dos años de detención arbitraria bajo la dictadura de Venezuela

agosto 27, 2026
Por: Miguel Pedreros
Su abogado defensor denunció la situación como una "detención arbitraria seguida de una desaparición forzada".

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