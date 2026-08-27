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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

Estos son los cabecillas que extraditará Abelardo de la Espriella a EE. UU.: tenían alguna relación con la Paz Total de Petro

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella, presidente de la república de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella, presidente de la república de Colombia - EFE
Tres de ellos se encuentran detenidos, mientras que los dos restantes están siendo buscados por las autoridades para dar paso a ese trámite.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en las últimas horas que firmó la extradición a Estados Unidos de cinco criminales. Tres de ellos se encuentran detenidos, mientras que los dos restantes están siendo buscados por las autoridades para dar paso a ese trámite.

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Cabe resaltar que estos cinco hombres hicieron parte de las negociaciones en medio de la Paz Total del expresidente Gustavo Petro y, en cierto modo, esto los mantenía en el país.

¿Quiénes son los cinco hombres que serán extraditados?

  • Geovanny Andrés Rojas, alias Araña

Negociador de los Comandos de Frontera, un grupo que tiene presencia con más de 1.000 hombres en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, al sur del país.

Araña fue uno de los criminales más polémicos durante el gobierno de Gustavo Petro, porque fue una de las caras visibles de las negociaciones que se adelantaron en medio de la llamada paz total.

Su captura se dio en 2025, en un restaurante del Hotel Marriott, porque se encontraba con circular roja de Interpol.

Aunque se contaba con el beneplácito de la Corte Suprema de Justicia para que fuera extraditado, el gobierno de Petro frenó ese traslado porque se encontraba en conversaciones.

  • Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo

Se trata del jefe del Frente 33 de las disidencias de las Farc, a quien en mayo de 2025 la Corte Suprema de Justicia también le había avalado su extradición a Estados Unidos.

Su polémica con la paz total se generó porque en julio del año pasado se conoció una resolución de la Presidencia, firmada por Petro, en la que se frenaba esa extradición, argumentando que haría aportes a la paz total.

  • Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca

Es el principal cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Era reconocido porque se iba a realizar varias cirugías para cambiar su apariencia, con el objetivo de seguir huyendo de las autoridades. Sin embargo, fue detenido en 2024, cuando celebraba sus andanzas criminales y tenía a su mando a más de 400 hombres.

  • Gabriel Yepes Mejía, alias H. H.

El gobierno de Gustavo Petro había decidido frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., jefe de las disidencias de los Comuneros del Sur, en mayo de 2025, por las negociaciones que se adelantaban en medio de la paz total.

  • Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho
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Alias Pinocho también fue beneficiado por la paz total de Petro. Se trata del máximo cabecilla de Los Pachenca. Era señalado de ser el promotor de varios actos delictivos en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Bolívar, y de cometer delitos como homicidios, desplazamientos forzados, tráfico de armas, cobro de extorsiones y promoción de microtráfico de estupefacientes.

Finalmente, este anuncio ocurre un poco antes de que el presidente de la República anunciara, por medio de su cuenta de X, el golpe a estructuras criminales asociadas a la facción de alias ‘Calarcá’ en el departamento del Guaviare.

Según el balance preliminar entregado por el mandatario, la Operación AMÓN se desarrolló durante la madrugada en zona rural de El Retorno, contra campamentos que serían utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño.

La acción incluyó un bombardeo de precisión y, posteriormente, el ingreso de comandos de la Fuerza Pública. El presidente reportó ocho integrantes de la estructura muertos, 11 fusiles y cinco ametralladoras.

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