Abelardo de la Espriella llegó a Buenaventura y anunció nuevas medidas para su población: "ha sido abandonada a su suerte por el centralismo, esa historia acabó"

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella llegó a Buenaventura y entregó un nuevo balance del trabajo del Gobierno Nacional frente a la crisis por el devastado terremoto del pasado 10 de agosto.

Junto a miembros de su gobierno y miembros de la Fuerza Pública, el mandatario anunció que habrá inversión y prometió una "reconstrucción" de las áreas afectadas.

“Buenaventura no está sola, el gobierno nacional hace presencia para atender la emergencia en salud ocasionada por el sismo, pero más allá de eso, para transformar este territorio que ha sido históricamente olvidado por el centralismo, y lo vamos a hacer a través de la reconstrucción y a través de un sistema de salud resolutivo e integral”, aseguró.

Asimismo, agregó que destinará recursos al sector de la salud para atender a los afectados.

"Hemos enviado en este momento más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a Buenaventura. A través del Instituto Nacional de Salud se coordinó el traslado de profesionales de apoyo, médicos cirujanos que viajaron desde Bogotá y están apoyando las labores", aseveró.

"A través de la Oficina de la Primera Dama se han hecho llegar cientos de toneladas de ayudas para Buenaventura. Desde el 14 de agosto se reactivó la operación del buque hospital Benkos Biohó, que ustedes ven al lado, estaba parado y por cuenta de una labor muy diligente de la señora ministra de Salud, aquí está nuestra querida ministra, el buque empezó a operar desde el 14 y ha tenido todo el apoyo del Gobierno Nacional y el apoyo del Hospital Universitario del Valle", señaló el mandatario.

De la Espriella lamentó el "abandono" que ha sufrido por años esta importante zona del pacífico y aseguró que habrá medidas para ayudar a todo el territorio.

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"Vamos también a entregar todo el acompañamiento técnico requerido para asegurar que lleguemos con más y mejor salud para todo el territorio. Pero esto es tan solo uno de los problemas de Buenaventura que, insisto, ha sido abandonada a su suerte por el centralismo. Esa historia acabó", dijo.

Finalmente, sobre uno de los temas más sensibles para Buenaventura, el agua, sentenció que ya hay un plan articulado con su gabinete:

"Estamos también dispuestos desde el Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional a resolver el tema del acueducto, que es una deuda histórica. Cuenten con que existe toda la determinación por parte del gobierno del Tigre para darle a Buenaventura lo que se merece y lo que le ha sido negado por tantos años", agregó.