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Gobierno de De la Espriella extraditó a Ecuador a la esposa e hija del cabecilla criminal alias “Firo”

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como alias “Fito”, máximo cabecilla de la organización terrorista de “Los Choneros”, ya se encuentran a disposición de la justicia ecuatoriana, ante la cual son acusadas de delitos como lavado de activos y blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.redacc

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