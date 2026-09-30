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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Claudia Macero

"María Corina es la garantía de que este proceso avance en orden y paz": Claudia Macero

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La Tarde de NTN24 habló con Claudia Macero, coordinadora nacional de comunicaciones de Vente Venezuela.

Claudia Macero, coordinadora nacional de comunicaciones de Vente Venezuela, regresó a territorio venezolano el pasado domingo 27 de abril tras permanecer más de dos años refugiada en una embajada.

Su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar marca un nuevo capítulo en el retorno de dirigentes opositores democráticos al país sudamericano.

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La periodista y activista política se suma así al regreso de otros dirigentes como Omar González y Rodrigo Diamanti, director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, quienes salieron de Venezuela mediante la Operación Guacamaya en mayo de 2025.

Macero fue recibida por militantes y simpatizantes de Vente Venezuela en el aeropuerto caraqueño.

En declaraciones a NTN24, Macero describió sus primeras impresiones tras su arribo:

"Es un poco dos Venezuelas. Por un lado, la emoción de redescubrir algunos sitios, lugares, cosas que yo no me acordaba que estaban. Pero luego también lo emocional, lo grande que somos para abrazar a la gente".

La comunicadora expresó haber encontrado "un país muy emocionado, muy optimista y muy deseoso de hacer".

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Sin embargo, también reconoció las dificultades que persisten: "Uno va a un supermercado y dice, ¿cómo se hace para vivir aquí en este país? Un país demasiado caro, donde todavía faltan muchas libertades".

Sobre la decisión de regresar, la periodista admitió que no fue sencilla: "No es fácil. No solo antes de bajar del avión, sino antes de subirme, antes de decidirlo".

Macero consultó con otros dirigentes que habían retornado previamente y evaluó múltiples escenarios antes de tomar la determinación final. Afortunadamente, reportó no haber tenido inconvenientes al ingresar al país.

La coordinadora de comunicaciones atribuyó parcialmente el aumento en la confianza para regresar a las decisiones tomadas tras el 3 de enero, agradeciendo específicamente a la administración de Donald Trump:

"Si no fuese por eso, probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí". No obstante, Macero respetó que se trata de una "decisión personalísima" y que cada venezolano en el exterior enfrenta realidades distintas.

Asimismo, contó que renunció formalmente a su estatus de asilo para poder regresar.

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"Yo soy una persona que no tiene hijos, tengo la posibilidad y el empuje de hacerlo, pero no es el caso de todo el mundo", explicó, reconociendo que algunas personas esperan ver "más señales reales de cambio" antes de retornar.

En cuanto a su futuro, aclaró que continuará en su rol de comunicadora y no tiene aspiraciones políticas electorales:

"Yo estoy prestada aquí. No tengo ninguna aspiración de lanzarme en ningún sitio de candidata para nada". Sin embargo, reconoció que formar parte de un partido político implica inevitablemente un componente político.

Sobre el eventual regreso de María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, Macero se mostró cautelosa respecto a fechas específicas:

"El siguiente tiene que ser definitivo", dijo.

La dirigente subrayó que Machado "como venezolana, tiene derecho a volver y ya puede y debería hacerlo como cualquier persona". Confirmó que han existido siete intentos previos de Machado por ingresar a Venezuela, información que se mantuvo reservada por razones de seguridad.

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La coordinadora de comunicaciones enfatizó que la prioridad inmediata para Venezuela es establecer una fecha para elecciones presidenciales: "Venezuela quiere elegir. Para eso no hace falta más que una decisión política", mencionando la propuesta del senador Bernie Moreno de realizar comicios el 24 de julio de 2027.

Macero concluyó destacando el trabajo continuo de Vente Venezuela con movilizaciones nacionales y asambleas, así como el retorno progresivo de otros coordinadores regionales.

Sin embargo, recordó que persisten cientos casos de presos políticos y restricciones a medios de comunicación: "Nosotros no queremos nada a medias, queremos todo".

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