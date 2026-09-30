Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

El concejal de Bogotá, Julián Uzcátegui, ha solicitado formalmente al presidente Abelardo de la Estrella la militarización de sectores específicos de la capital colombiana ante el incremento de la inseguridad. La propuesta, presentada en conjunto con el congresista José Jaime Uzcátegui, busca que las fuerzas militares de Colombia apoyen a la policía en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.