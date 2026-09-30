NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Militarización
Programa: Club de Prensa

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El concejal de Bogotá, Julián Uzcátegui, ha solicitado formalmente al presidente Abelardo de la Estrella la militarización de sectores específicos de la capital colombiana ante el incremento de la inseguridad. La propuesta, presentada en conjunto con el congresista José Jaime Uzcátegui, busca que las fuerzas militares de Colombia apoyen a la policía en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

También le puede interesar

Miliateres colombianos | Foto: EFE
Militarización

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Cortes eléctricos en Venezuela - EFE
Cortes eléctricos

¿Qué tan cerca está Venezuela de un apagón generalizado tras la complicada crisis eléctrica?

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Venezuela ahora es grande": Trump dice que está ayudando a los venezolanos a hacerse ricos otra vez

Golpe de autoridad del gobierno de De la Espeilla contra disidencias de FARC de alias Calarcá - Fotos: EFE/Captura video
Operaciones

Golpe a Calarcá: seis detenidos y un menor rescatado: así fue el operativo de Abelardo de la Espriella

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

La respuesta de la embajada de Países Bajos en EEUU al supuesto bloqueo a María Corina Machado para regresar a Venezuela

Diosdado Cabello/ ELN - Fotos de referencia AFP
Diosdado Cabello

Estos son los brutales vínculos entre el ELN y Diosdado Cabello recogidos en documentos oficiales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan cerca está Venezuela de un apagón generalizado tras la complicada crisis eléctrica?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Asamblea Nacional del régimen inicia proceso para elegir 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Así es la megacárcel que construye el gobierno de Abelardo de la Espriella en Magdalena - Foto: EFE- X POSITIVAFMRADIO
Cárcel

En imágenes: así es 'Renacer', primera megacárcel de De la Espriella: "Fin las fiestas vallenatas"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Informes indican que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya alista su viaje a Nueva York

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez dice en reunión con trabajadores petroleros que "Venezuela será una potencia en gas y petroquímica"

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar (EFE)
Gestores de paz

El gobierno de Abelardo de la Espriella retira designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como "gestor de paz"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Informes indican que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya alista su viaje a Nueva York

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez dice en reunión con trabajadores petroleros que "Venezuela será una potencia en gas y petroquímica"

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar (EFE)
Gestores de paz

El gobierno de Abelardo de la Espriella retira designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como "gestor de paz"

Jugadores del Real Madrid (AFP)
Real Madrid

Siguiendo los pasos de Messi, estrella del Real Madrid anuncia el retiro de su selección nacional

logotipo de Google en sus oficinas-Foto: EFE
Google

Google lanzará al espacio un satélite experimental para probar centros de datos de inteligencia artificial

Chris Wright y Delcy Rodríguez - Foto AFP
Secretario de Energía

Secretario de Energía de EE. UU. intenta desvincularse del acuerdo petrolero con el régimen de Delcy Rodríguez

Andy Dunier García-Foto: NTN24/Canva
Protestas Cuba

Celular como herramienta de denuncia: habla activista cubano que fue detenido por documentar protestas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023