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Laporta endurece su postura contra el Real Madrid: “Su único interés es insultar y perjudicar al Barcelona”

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Joan Laporta, presidente del Barcelona - Foto: EFE
Joan Laporta, presidente del Barcelona - Foto: EFE
El presidente del FC Barcelona acusó al club blanco de actuar de forma “inaceptable” en el caso Negreira y ha cuestionado las declaraciones de Florentino Pérez.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sostiene que las relaciones institucionales con el Real Madrid en este momento son inexistentes y volvió a cargar contra el club blanco por su actuación en el caso Negreira.

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En una entrevista con el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio, Laporta defendió la posición del Barcelona ante la investigación judicial y cuestionó las acusaciones hechas desde Madrid. “Nosotros defendemos la honorabilidad del Barcelona. Sus afirmaciones fueron falsas. Su único interés es insultar y perjudicar al Barcelona.

El Madrid actuó de una forma inaceptable. El Barcelona será absuelto. El Madrid lo está alargando con un discurso que no se aguanta. Las relaciones son inexistentes”, aseguró.

Las declaraciones aparecen en medio de una nueva escalada entre las dos instituciones por el caso Negreira. El Real Madrid participa como acusación particular en el proceso que investiga los pagos hechos por años por el Barcelona a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La disputa igualmente ha llegado al terreno judicial. El pasado julio, la Audiencia de Barcelona estimó de forma parcial un recurso que presentó el Real Madrid y ordenó al Barcelona aportar nueva documentación económica que tenga relación con la investigación. Entre los documentos solicitados se encuentran informes elaborados por firmas como KPMG, PwC, Deloitte y Kroll.

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En este contexto, Barcelona y Real Madrid tienen previsto enfrentarse de la misma manera en una instancia de conciliación entre Laporta y Florentino Pérez. Según Catalunya Ràdio, el juez fijó para el 25 de noviembre esa cita, luego de que el Barcelona anunciase que podría presentar una querella criminal si el presidente del Real Madrid no se retracta de determinadas acusaciones.

Laporta además habló acerca de otros asuntos deportivos y destacó el momento por el que pasa el Barcelona. El dirigente recordó que en sus últimos cinco años al frente del club el equipo conquistó tres Ligas y resaltó la construcción del nuevo estadio.

Respecto a los objetivos para esta temporada, fue directo: el Barcelona aspira a conquistar la Champions League. “Aspiramos a ganar la Champions, trabajamos para conseguirlo”, afirmó, al destacar la plantilla y el trabajo del director técnico, Flick.

Así bien, el presidente azulgrana igualmente se refirió a la lesión de Raphinha, quien salió con molestias musculares en el partido de Brasil ante Australia. Laporta reconoció que se trata de una noticia negativa para el club e indicó que esperaban los resultados de las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión.

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