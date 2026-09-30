Régimen nicaragüense Programa: La Mañana Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua septiembre 30, 2026 Por: Redacción NTN24 La iniciativa surge tras las polémicas declaraciones de Ortega anunciando el fin de las elecciones en Nicaragua. También le puede interesar Régimen nicaragüense Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua Aviación "Un verdadero milagro": piloto analiza intento de atentado terrorista que fue frustrado en pleno vuelo Régimen Castrista "Aprenderán por las malas": aumenta la mano dura de EE. UU. contra el régimen de Cuba con más sanciones Reforma “Debe ser derogada, suprimida, anulada”: Javier Tarazona sobre la Ley de Odio en Venezuela Atentado frustrado "Hubo fallos en seguridad": Experto advierte sobre vulnerabilidades en el vuelo de FlyDubai Atentado terrorista Así fueron los momentos de pánico a bordo del avión de FlyDubai que presunto terrorista intentó estrellar Compartir en: