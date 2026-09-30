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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
La iniciativa surge tras las polémicas declaraciones de Ortega anunciando el fin de las elecciones en Nicaragua.

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