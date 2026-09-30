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Cortes eléctricos
Programa: La Tarde

¿Qué tan cerca está Venezuela de un apagón generalizado tras la complicada crisis eléctrica?

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El ingeniero Leancy Clemente, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela, se refirió en NTN24 a la crisis eléctrica venezolana que se ha complicado recientemente y ha desencadenado una ola de protestas en el país latinoamericano. En primera instancia, el especialista en energía eléctrica argumentó que el escenario de “un apagón generalizado en Venezuela está algo lejos”.

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