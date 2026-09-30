“Las manifestaciones se triplicaron en Venezuela en 2026”: Observatorio Venezolano de Conflictividad

Más de 4.000 manifestaciones se han producido en Venezuela en lo que va del 2026, tan solo en agosto fue un promedio de 22 protestas diarias. La falta de electricidad constante está entre las principales causas, con cortes que en algunas zonas ya superan las 20 horas. Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad, habló en La Tarde de NTN24 al respecto: “Lo que hemos visto durante 2026 es un incremento considerable de las manifestaciones, de hecho, se triplicaron en los primeros 8 meses, la gente está exigiendo solución a sus problemas”.