Abelardo de la Espriella habló sobre el ataque con drones del ELN en Ábrego, Norte de Santander: “le saldrá caro a los narcoterroristas”

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó con contundencia tras confirmarse la muerte del soldado profesional Neiver Madera Ricardo y las heridas sufridas por otros cinco militares durante un ataque con drones cargados con explosivos perpetrado la noche del sábado 15 de agosto en el municipio de Ábrego, Norte de Santander.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario condenó el accionar del ELN y advirtió que la ofensiva militar en la zona se intensificará.

“Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN. La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer”, aseveró el jefe de Estado, expresando además su solidaridad con la familia del militar asesinado y los heridos.

De acuerdo con el reporte oficial de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, la acción violenta se registró cuando tropas del Grupo de Caballería Liviano N°7 realizaban tareas de patrullaje y seguridad vial para proteger el tránsito de civiles en el corredor vial de Ábrego.

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Tras el atentado, la institución militar confirmó el refuerzo de la zona con el despliegue de unidades aéreas de la Aviación del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para asegurar la vía y proteger a los habitantes del sector.

El Ejército Nacional anunció que interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales para dar con el paradero de los responsables, e hizo un llamado a la ciudadanía a aportar información confidencial a través de la Línea Gratuita Nacional 107.