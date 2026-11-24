El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó este martes la zona afectada por el atentado terrorista en Villavicencio, departamento del Meta, ocurrido en la noche del lunes.

Allí, el mandatario identificó públicamente a Antonio Medina, miembro de las disidencias de las FARC, como el principal responsable del ataque que dejó 23 personas hospitalizadas y graves daños materiales en el centro de la ciudad.

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Durante su recorrido por las calles afectadas, acompañado por la gobernadora Rafaela Cortés, el mandatario colombiano declaró a medios de comunicación: "El pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El gobierno nacional está aquí primero para anunciar que vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción".

Aseguró además que "no vamos a dejar que este hecho quede impune y los culpables van a pagar y vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley".

El presidente responsabilizó directamente al fallido proceso de paz anterior por la situación actual de seguridad: "Un falso proceso de paz que desmovilizó a unos pocos bandidos y terminó creando cuatro o cinco FARC. Un gobierno que durante cuatro años empoderó a los criminales y terminó afectando las capacidades de la fuerza pública".

Enfatizó que su administración enfrenta esta situación "con total determinación" y que "no vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo".

Respecto a Antonio Medina, quien habría participado en el proceso de paz, De la Espriella afirmó: "El bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable y vamos a ir tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror".

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Actualmente, equipos de inteligencia militar están tras la pista del señalado responsable.

El mandatario utilizó una metáfora contundente para explicar la reacción violenta de los grupos criminales: "Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas, todas salen y se riegan. Es lo que están haciendo y los vamos a acabar con la ayuda de Dios y el respaldo de nuestra fuerza pública".

De la Espriella hizo un llamado a la confianza ciudadana: "Le pido confianza al pueblo colombiano. Nadie se equivoca cuando hace lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. No podemos dejar que la criminalidad haga lo que le dé la gana".

El presidente llegó al lugar con un esquema de seguridad reforzado tras el atentado.

El ataque terrorista afectó significativamente la actividad comercial de Villavicencio en vísperas de las celebraciones decembrinas, incluida la tradicional noche de velitas. Los comerciantes de la zona expresaron su dolor pero también su determinación de seguir adelante. Las 23 familias con seres queridos hospitalizados continúan en espera de la recuperación de las víctimas.