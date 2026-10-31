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Sábado, 31 de octubre de 2026
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Accidente

Grave accidente de tránsito cerca de Bogotá quedó captado en video: ocho heridos luego de que un vehículo invadiera el carril contrario

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Carretera de Colombia- EFE
Carretera de Colombia- EFE
El choque sucedió en una carretera de Cundinamarca, cerca de Bogotá. Bomberos reportaron que ocho personas resultaron lesionadas y atendieron la emergencia.

Ocho personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad, en un accidente de tránsito que ocurrió en una carretera del departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia.

Según el reporte de Bomberos Cundinamarca, el siniestro se produjo cuando un automóvil invadió el carril contrario y provocó un choque. El accidente sucedió en el kilómetro 23 de la vía que comunica a Soacha con El Colegio, en las afueras de Bogotá.

Los organismos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados. Entre las personas lesionadas hay tres menores de edad, pero hasta ahora aún no se divulgan sus identidades ni detalles acerca de la gravedad de sus heridas.

La emisora colombiana La FM difundió imágenes del accidente en un video suministrado por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), en el que se puede observar la atención de la emergencia.

La invasión del carril contrario fue indicada por Bomberos Cundinamarca como el factor que desencadenó el choque. No obstante, las autoridades de tránsito tendrán que establecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar si hubo otros elementos que contribuyeron al accidente.

De momento, tampoco se informó algo sobre las identidades de los conductores involucrados, el número total de vehículos afectados ni el estado de salud actualizado de las ocho personas lesionadas.

El hecho pone de nuevo sobre la mesa los riesgos de las maniobras imprudentes en las carreteras colombianas, sobre todo cuando implican ocupar el carril que se destina al tránsito en sentido contrario.

Las autoridades aún no reportan víctimas mortales por este accidente. El balance conocido hasta ahora es de ocho personas heridas, incluidos tres menores de edad.

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