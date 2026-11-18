La selección venezolana de fútbol terminó la doble fecha de amistosos con un resultado desfavorable, luego de perder 2-0 frente a Rusia en el encuentro disputado en Krasnodar.

La derrota dejó preocupación en el cuerpo técnico y llevó al seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, a realizar una autocrítica en rueda de prensa post-partido.

"No fue muy bueno (el juego). Haciendo la reflexión desde la autocrítica, sentimos que ha sido nuestro peor partido desde que asumimos el año pasado", admitió Vizcarrondo.

"Tenemos muchas cosas para corregir. El rival también condicionó mucho porque tienen muy buenas condiciones, que hacen perder muchas referencias dentro de nuestro parado defensivo", acotó.

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Luego, consideró: "Hay que seguir levantando cabeza, buscar principios de juego, sobre todo bien adheridos a nuestro modelo de juego; hoy nos escapamos de eso. En el segundo tiempo entramos, capaz, en un momento de nerviosismo; nos contagiamos desde lo interno".

Asimismo, para el estratega, se perdió justamente. "Lastimosamente, el reflejo es el resultado", dijo.

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Antes de finalizar la rueda de prensa, manifestó: "Nosotros no estuvimos justos, no llevamos el plan de juego como lo habíamos establecido y asumo total responsabilidad porque soy el que planifica los partidos".

La Vinotinto atraviesa una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar (tres derrotas y dos empates).

La ventana internacional del 9 al 17 de noviembre fue la última fecha FIFA del año. La siguiente será en marzo de 2027.