NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Meta

Abelardo de la Espriella promete perseguir a alias Calarcá tras la muerte de tres soldados en el Meta

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Abelardo de la Espriella-Foto: ilustración Canva
Presidente Abelardo de la Espriella-Foto: ilustración Canva
Dos atentados con explosivos y armas de largo alcance en La Macarena y Vistahermosa dejó un saldo de cinco militares heridos.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se pronunció con firmeza este lunes tras registrarse dos ataques armados en los municipios de La Macarena y Vistahermosa, en el departamento del Meta, los cuales cobraron la vida de tres soldados profesionales y dejaron a otros cinco integrantes de las Fuerzas Militares heridos.

Las acciones criminales perpetradas mediante el uso de artefactos explosivos y ráfagas de fusil, fueron atribuidas por las autoridades a las estructuras disidentes que operan en la región del sur del país.

Ante la gravedad de los hechos, el mandatario nacional expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y advirtió que la fuerza del Estado caerá sobre los determinadores de los atentados, señalando de forma directa al jefe disidente conocido con el alias de 'Calarcá'.

o

“La sangre de nuestros soldados asesinados no quedará impune. Voy por alias Calarcá y por toda la estructura criminal responsable de estos ataques. He ordenado a nuestra Fuerza Pública intensificar las operaciones y emplear todas las capacidades legales del Estado para encontrar y llevar ante la justicia a quienes planearon, ordenaron y ejecutaron estos crímenes”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella.

Las incursiones armadas cobraron la vida de tres hombres de las Fuerzas Militares, mientras que los cinco uniformados heridos permanecen bajo atención médica especializada tras ser evacuados de la zona rural del Meta.

La Presidencia instruyó a los mandos de la Fuerza Pública para sostener y reforzar la presencia de tropas en La Macarena y Vistahermosa, descartando cualquier suspensión de operaciones en los corredores estratégicos del departamento.

El mandatario enfatizó que las acciones violentas de los grupos al margen de la ley no frenará la acción de las autoridades: “Que nadie se equivoque: asesinar a nuestros soldados no doblega al Estado, no nos intimida y no va a detener las operaciones contra las estructuras criminales”.

o

Al fijar como objetivo prioritario a alias Calarcá y ordenar el empleo de todas las capacidades tácticas del Estado, la administración de Abelardo de la Espriella busca enviar un mensaje de control territorial, asegurando que no habrá refugio para las organizaciones armadas ilegales responsables de las bajas en la Fuerza Pública.

Temas relacionados:

Meta

Militares

Calarcá

Explosivos

Abelardo de la Espriella

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella confirmó que operación contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ deja 20 muertos: "Cuando menos pienses una bomba caerá sobre ti"

Capturan en Nariño a sospechoso de instalar explosivos en la vía Panamericana - Captura de pantalla de Ejército Nacional - X
Ejército de Colombia

Capturan en Nariño a sospechoso de instalar explosivos tras ataque que dejó un soldado muerto en la vía Panamericana

Nicolás Pacheco y el ELN | Foto: EFE
Secuestrados por el ELN

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella confirmó que operación contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ deja 20 muertos: "Cuando menos pienses una bomba caerá sobre ti"

Capturan en Nariño a sospechoso de instalar explosivos en la vía Panamericana - Captura de pantalla de Ejército Nacional - X
Ejército de Colombia

Capturan en Nariño a sospechoso de instalar explosivos tras ataque que dejó un soldado muerto en la vía Panamericana

Nicolás Pacheco y el ELN | Foto: EFE
Secuestrados por el ELN

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Fue capturado alias 'Menor' en Buenaventura / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

Avioneta | Foto: Canva
Colombia

Desaparece en Colombia avioneta con cinco personas a bordo: Aeronáutica activa búsqueda

Coliseo Romano en Italia - Foto: EFE
Roma

Coliseo de Roma cierra al público tras la muerte de un trabajador: esto es lo que se sabe

Foto: Canva - Southcom
estrecho de Ormuz

Comando Central de EE. UU. desmiente que buque petrolero haya impactado minas en Estrecho de Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023