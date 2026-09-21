Abelardo de la Espriella promete perseguir a alias Calarcá tras la muerte de tres soldados en el Meta

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se pronunció con firmeza este lunes tras registrarse dos ataques armados en los municipios de La Macarena y Vistahermosa, en el departamento del Meta, los cuales cobraron la vida de tres soldados profesionales y dejaron a otros cinco integrantes de las Fuerzas Militares heridos.

Las acciones criminales perpetradas mediante el uso de artefactos explosivos y ráfagas de fusil, fueron atribuidas por las autoridades a las estructuras disidentes que operan en la región del sur del país.

Ante la gravedad de los hechos, el mandatario nacional expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y advirtió que la fuerza del Estado caerá sobre los determinadores de los atentados, señalando de forma directa al jefe disidente conocido con el alias de 'Calarcá'.

“La sangre de nuestros soldados asesinados no quedará impune. Voy por alias Calarcá y por toda la estructura criminal responsable de estos ataques. He ordenado a nuestra Fuerza Pública intensificar las operaciones y emplear todas las capacidades legales del Estado para encontrar y llevar ante la justicia a quienes planearon, ordenaron y ejecutaron estos crímenes”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella.

Las incursiones armadas cobraron la vida de tres hombres de las Fuerzas Militares, mientras que los cinco uniformados heridos permanecen bajo atención médica especializada tras ser evacuados de la zona rural del Meta.

La Presidencia instruyó a los mandos de la Fuerza Pública para sostener y reforzar la presencia de tropas en La Macarena y Vistahermosa, descartando cualquier suspensión de operaciones en los corredores estratégicos del departamento.

El mandatario enfatizó que las acciones violentas de los grupos al margen de la ley no frenará la acción de las autoridades: “Que nadie se equivoque: asesinar a nuestros soldados no doblega al Estado, no nos intimida y no va a detener las operaciones contra las estructuras criminales”.

Al fijar como objetivo prioritario a alias Calarcá y ordenar el empleo de todas las capacidades tácticas del Estado, la administración de Abelardo de la Espriella busca enviar un mensaje de control territorial, asegurando que no habrá refugio para las organizaciones armadas ilegales responsables de las bajas en la Fuerza Pública.