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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Venezuela

Beisbolista venezolano fue elegido el Lanzador del Mes en agosto tras destacados registros obtenidos en las Grandes Ligas

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Ceremonia de apertura del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 - EFE
Ceremonia de apertura del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 - EFE
El zurdo de los Filis, Jesús Luzardo, concretó un mes fantástico con 46 ponches y efectividad de 1.31 en cinco aperturas.

Jesús Luzardo ha sido elegido este jueves como el Lanzador del Mes de agosto en la Liga Nacional, reconocimiento que premia el muy buen rendimiento del venezolano en la recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas.

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El zurdo de los Filis de Filadelfia finalizó agosto con cinco aperturas, récord de 3-0 y una efectividad de apenas 1.31 en 34.1 entradas. También permitió 21 imparables, concedió nueve boletos y ponchó a 46 bateadores, números que lo pusieron entre los lanzadores más dominantes de las Mayores durante el mes.

El desempeño de Luzardo se ha destacado gracias por su capacidad para limitar a los bateadores rivales. Los oponentes han tenido un promedio de bateo de tan solo .172 ante el venezolano, así como su WHIP fue de 0.87. Además, obtuvo 12.06 ponches por cada nueve entradas.

La actuación inició el 4 de agosto, momento en el que lanzó ocho entradas en blanco frente a los Nacionales de Washington. Aquel día permitió cuatro hits, dio dos boletos y ponchó a siete adversarios.

Cinco días luego, de nuevo demostró su poder desde el montículo frente a Toronto, juego en el que logró 12 ponches. Cerró el mes con otras tres actuaciones de por lo menos nueve ponches, frente a Minnesota, San Luis y Seattle, consolidando una racha de dominio que pudo darle su primer premio del mes en las Grandes Ligas.

El reconocimiento de igual forma afirma la importancia que adquirió Luzardo de 28 años, en el interior de la rotación de Filadelfia. El venezolano ha sido elegido por primera vez al Juego de Estrellas en 2026 y pasa por una campaña que lo tiene de nuevo entre los brazos zurdos más importantes de la Liga Nacional.

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Igualmente, en el transcurso de agosto llegó a una cifra sobre todo significativa: llegó a los 200 ponches en la temporada, siendo así, el primer lanzador de los Filis con temporadas seguidas de por lo menos 200 ponches desde Zack Wheeler en 2023 y 2024.

Después de su apertura del 26 de agosto, Luzardo elevó su total a 209 ponches y con esto, quedó a siete de igualar el récord personal de 216 establecido en 2025.

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