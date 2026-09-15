Italia y España extienden los controles fronterizos recíprocos en medio de la tensión diplomática por la oleada migratoria desde Marruecos

Italia anunció el martes que había prorrogado durante otros 15 días los controles fronterizos para los viajeros procedentes de España, lo que provocó una respuesta recíproca por parte de Madrid en la disputa en curso entre los dos miembros de la UE.

El enfrentamiento diplomático se ha prolongado desde el 1 de agosto, cuando el Ministerio del Interior italiano introdujo las medidas temporales después de que decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos llegaran en julio al territorio español de Ceuta, situado en el norte de África.

La suspensión inicial de un mes que Roma impuso a su acuerdo de libre circulación Schengen con España, tras la condena de Madrid y otros países de la UE, provocó una suspensión recíproca por parte de Madrid a los viajeros procedentes de Italia.

VEA TAMBIÉN Un exempleado de Google afirma que la inteligencia artificial "tiene el potencial de matarnos a todos" o

El martes, el Ministerio del Interior italiano indicó en un comunicado que la prórroga se consideró necesaria tras las evaluaciones de un comité de seguridad fronteriza.

"Persisten los altos riesgos para la seguridad interna, junto con los peligros potenciales vinculados a una posible infiltración terrorista", escribió el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior español anunció el martes que los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, introducidos el 8 de agosto, se mantendrán hasta el 8 de octubre, y señaló que los motivos de dichos controles "siguen siendo los mismos".

En un comunicado, señaló que "un cambio en esas circunstancias podría justificar una modificación del plazo previsto".

VEA TAMBIÉN ICE detiene en Estados Unidos a periodista nicaragüense a quien el régimen de Ortega despojó de su nacionalidad o

Italia y España no comparten frontera terrestre, pero los controles se introdujeron en los puntos de entrada marítimos y aéreos utilizados por los servicios de transporte procedentes del otro país.

La zona Schengen, donde no se requiere visado para viajar, abarca 29 países europeos que han abolido oficialmente los controles en sus fronteras comunes.