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Sábado, 27 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Actúen, por favor, son vidas las que tenemos que salvar": denuncian que burocracia retrasa la ayuda humanitaria en Venezuela

junio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Referente a este asunto, Henry Alviarez, coordinador del partido político Vente Venezuela, habló en el programa La Tarde de NTN24.

Durante las últimas horas, a NTN24 han llegado denuncias respecto a la burocracia que está retrasando la ayuda humanitaria en Venezuela.

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Referente a este asunto, Henry Alviarez, coordinador del partido político Vente Venezuela, habló en el programa La Tarde de NTN24.

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"Yo les pido un grado de sensatez; no les importaron los presos políticos, no creo que les importe el resto de la gente (afectada por el terremoto)", dijo el entrevistado.

"Aquí hubo maquinaria pesada privada en la vaguada de Vargas, hace años, pero el régimen se lo robó todo", recordó.

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"No hemos visto un despliegue militar para atender las zonas, no a habido custodia ciudadana. ¿Dónde están las fuerzas armadas? Sabemos que no tienen elementos ni el estímulo, pero hay que actuar con seriedad; es muy serio lo que está pasando en el país. Actúen, por favor, son vidas las que tenemos que salvar", acotó.

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Antes de finalizar la entrevista, Alviarez remarcó: "72 horas han pasado y no se han abocado al problema, la red hospitalaria está colapsada y nadie coordina, no puede haber tendencia política, no es momento de mezquindad ni de odio, hay que trabajar por el país".

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