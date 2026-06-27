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Sábado, 27 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"No puedo creer las imágenes que se ven": entrenador de Argentina envía mensaje de apoyo a Venezuela tras devastador terremoto

junio 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Scaloni, entrenador de Venezuela, y terremoto en Venezuela - Fotos: EFE
Lionel Scaloni, entrenador de Venezuela, y terremoto en Venezuela - Fotos: EFE
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro ante Jordania en el Mundial, el seleccionador gaucho dedicó unas palabras al pueblo venezolano en estos tiempos de dificultad.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, se pronunció desde Estados Unidos sobre la situación en Venezuela tras los dos devastadores terremotos que se presentaron el pasado miércoles.

A pocas horas del partido de la Albiceleste ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, el entrenador de la selección argentina no ocultó su dolor por lo sucedido en Venezuela tras los dos sismos de 7,1 y 7,5 que han dejado cientos de muertos y miles de heridos.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro ante Jordania, el seleccionador gaucho dedicó unas palabras al pueblo venezolano en estos tiempos de dificultad.

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“Mandarle mucha fuerza al pueblo venezolano. Sinceramente, no puedo creer las imágenes que se están viendo”, comenzó diciendo. “Muy triste y difícil de explicar”, remarcó.

A su vez, hizo un llamado para haya una movilización internacional en ayuda humanitaria para el país sudamericano. “Esperemos que todos los países puedan apoyar y dar una mano”, resaltó.

“Un abrazo grande al pueblo venezolano”, reiteró.

La FIFA también se ha solidarizado con Venezuela tras la tragedia natural del pasado miércoles. Durante la jornada de este viernes, en varios encuentros del Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, hubo un minuto de silencio en honor a las víctimas.

Además, varias delegaciones participantes también han enviado mensajes de apoyo.

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La selección de Cabo Verde, que selló una histórica clasificación a la siguiente ronda este viernes, envió un emotivo mensaje al pueblo venezolano tras su partido ante Arabia Saudita.

“Con mucha tristeza vemos lo que sucedió en Venezuela, los jugadores queremos dejar un abrazo y mucha fuerza, estamos con vosotros”, dijo el director técnico de la selección africana junto a sus jugadores.

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