Una de las confederaciones más grandes del mundo se une a la UEFA y rechaza proyecto de Infantino para financiar con recursos privados los torneos FIFA

En medio de la polémica propuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de lanzar una filial privada para el organismo que incluso tenga participación financiera en los mundiales, una confederación fijó su postura y rechazó la oferta.

Se trata de las 41 asociaciones miembros de la Concacaf que rechazaron este jueves de forma unánime el proyecto de la FIFA de abrir al capital privado una parte de las operaciones comerciales de la Copa del Mundo.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) no mencionó, sin embargo, la amenaza lanzada este jueves por la UEFA de boicotear los próximos Mundi

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ales si la FIFA mantiene sus planes de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Los miembros de la Concacaf "expresaron una profunda preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente reducido que se impuso y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos pertinentes de gobierno de la FIFA", dijo la confederación en un comunicado tras su reunión del jueves.

Sus integrantes también cuestionaron "la necesidad de inversión de capital privado para financiar programas nuevos y existentes de FIFA Forward tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia".

"Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembros han rechazado la propuesta", remarcó el organismo que dirige Victor Montagliani, también vicepresidente de la FIFA.

"El futuro del fútbol – y su activo más valioso – debe permanecer en manos de nuestra familia del fútbol", subrayó la confederación que integran los anfitriones del último Mundial: Estados Unidos, México y Canadá.

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Apenas finalizado el torneo el 19 de julio, la FIFA anunció su voluntad de crear una empresa para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversores externos, bajo la promesa de una maná de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol.

Gianni Infantino, presidente del órgano rector del fútbol mundial, defendió el miércoles su proyecto pero insistió en que se trata de "una oportunidad, no una obligación".

Su iniciativa, de todas formas, desató rápidamente la indignación de actores del mundo del fútbol y la política, incluida la amenaza de las 55 federaciones de la UEFA de boicotear futuras competiciones de la FIFA, a solo 11 meses de la celebración del Mundial femenino de Brasil 2027.

La propia Concacaf ya había manifestado su preocupación por la propuesta antes de rechazarla formalmente el jueves.

Poco después, la federación de fútbol estadounidense publicó un mensaje en X para confirmar que "apoya a la Concacaf y sus miembros".