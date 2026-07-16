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Jueves, 16 de julio de 2026
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Cancillería de Colombia

Colombia e Israel restablecerán relaciones, tras dos años de ruptura, con el Gobierno de Abelardo De La Espriella: ya no habrá requisito de visa y habrá una embajada en Jerusalén.

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Omar Bula - EFE
Omar Bula - EFE
El canciller designado, Omar Bula, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideón Saar, y acordaron el nombramiento de los embajadores de ambos países.

El Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, avanza en el restablecimiento de las relaciones con Israel. En la mañana de este miércoles, el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado judío, Gideón Saar, acordaron el nombramiento de los embajadores de ambos países a partir del 7 de agosto, día de la posesión de Abelardo.

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El anuncio se da dos años después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rompiera relaciones con Israel, ya que consideró al presidente Benjamín Netanyahu un "presidente genocida" tras la masacre de miles de civiles en la Franja de Gaza.

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"La humanidad toda, por millones, está de acuerdo con nosotros. No puede ser, no pueden volver las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir", afirmó en ese momento Gustavo Petro.

El canciller designado se reunió con Saar, muy cercano al primer ministro Netanyahu, en Washington. Este encuentro se llevó a cabo en medio de la agenda que adelanta el equipo de trabajo del presidente electo, encabezado por José Manuel Restrepo, y que se enfoca en fortalecer las relaciones con otras naciones.

En esta reunión, Bula también acordó la eliminación del requisito de visa para ambos países y la reubicación de la embajada colombiana, que ya no estará en Tel Aviv, sino en Jerusalén.

"Me complace haber tenido una reunión con Omar Bula, el próximo Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en Washington. Esbozamos una hoja de ruta detallada para la restauración plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestros dos países después de la posesión del presidente De La Espriella", escribió Saar en su cuenta de X.

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El canciller de Netanyahu fue explícito en los anuncios: "Colombia abrirá una embajada en Jerusalén, la capital de Israel, y el Ministerio de Relaciones Exteriores proporcionará toda la asistencia necesaria para este propósito. Acordamos la cancelación mutua del requisito de visa", afirmó Saar en su cuenta de X.

Finalmente, la eliminación del requisito de visa y la reubicación de la embajada de Colombia hacen parte de la estrategia de Abelardo De La Espriella para retomar los lazos con Israel. Su propósito, una vez llegue al poder, es que ambos países sean socios estratégicos en materia comercial y de seguridad.

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