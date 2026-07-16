Esperanza contra el Alzheimer: nueva inmunoterapia mostró resultados alentadores

La batalla científica global contra el Alzhéimer acaba de registrar un hito histórico. Un nuevo estudio clínico reveló resultados sumamente alentadores para una novedosa inmunoterapia diseñada específicamente para combatir y limpiar las proteínas tóxicas que destruyen las conexiones neuronales.

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El estudio publicado recientemente en la revista científica “Nature Medicine” evaluó la seguridad del anticuerpo monoclonal, humanizado IBC-Ab002.

A diferencia de los tratamientos tradicionales aprobados en los últimos años que se enfocan en destruir las placas de proteínas este nuevo enfoque apunta directamente a nuestro sistema inmunitario.

La profesora Michal Schwartz, autora del estudio, lo explica con claridad al referirse al envejecimiento como el principal enemigo.

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"El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para el Alzheimer. Nuestra investigación a lo largo de los años ha demostrado que uno de los principales contribuyentes a la progresión de la enfermedad es el envejecimiento del sistema inmunológico. El deterioro inmunológico asociado a la edad alimenta una inflamación crónica en el cerebro, uno de los motores principales de la progresión del Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos”, mencionó.

El ensayo clínico de fase Ib se enfocó principalmente en demostrar la seguridad del tratamiento en un grupo de 40 participantes, con edad promedio de 69 años. No solo se vio que el fármaco es seguro, sino que se observaron mejoras alentadoras como una reducción notable en los biomarcadores de daño neuronal y en la pérdida de las conexiones sinápticas (comunicación entre neuronas).

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"El objetivo de nuestra terapia biológica es restaurar la capacidad juvenil del sistema inmunológico para proteger el cerebro, ayudando así a detener la enfermedad o incluso revertir su curso. Creemos que este enfoque puede inaugurar una nueva era en el tratamiento de la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas, cuya prevalencia sigue aumentando a medida que las poblaciones envejecen y la esperanza de vida se incrementa", precisó la profesora.

Este logro abre la puerta a las siguientes fases de investigación clínica con grupos más grandes. Aunque la enfermedad de Alzheimer sigue siendo incurable en la actualidad, la empresa “Immuno Brain” propone no luchar con ella sino devolverle al cuerpo sus propias armas biológicas para defenderse.