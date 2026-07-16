NTN24
Jueves, 16 de julio de 2026
Jueves, 16 de julio de 2026
Alzheimer

Esperanza contra el Alzheimer: nueva inmunoterapia mostró resultados alentadores

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ensayos clínicos de Alzheimer- Foto: EFE
Ensayos clínicos de Alzheimer- Foto: EFE
Un revolucionario ensayo con participación del Instituto Weizmann de Ciencias evaluó la seguridad de anticuerpos que actúan sobre el sistema inmunitario para combatir la enfermedad de Alzheimer.

La batalla científica global contra el Alzhéimer acaba de registrar un hito histórico. Un nuevo estudio clínico reveló resultados sumamente alentadores para una novedosa inmunoterapia diseñada específicamente para combatir y limpiar las proteínas tóxicas que destruyen las conexiones neuronales.

TE PUEDE INTERESAR:


El estudio publicado recientemente en la revista científica “Nature Medicine” evaluó la seguridad del anticuerpo monoclonal, humanizado IBC-Ab002.

A diferencia de los tratamientos tradicionales aprobados en los últimos años que se enfocan en destruir las placas de proteínas este nuevo enfoque apunta directamente a nuestro sistema inmunitario.

La profesora Michal Schwartz, autora del estudio, lo explica con claridad al referirse al envejecimiento como el principal enemigo.

o

"El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para el Alzheimer. Nuestra investigación a lo largo de los años ha demostrado que uno de los principales contribuyentes a la progresión de la enfermedad es el envejecimiento del sistema inmunológico. El deterioro inmunológico asociado a la edad alimenta una inflamación crónica en el cerebro, uno de los motores principales de la progresión del Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos”, mencionó.

El ensayo clínico de fase Ib se enfocó principalmente en demostrar la seguridad del tratamiento en un grupo de 40 participantes, con edad promedio de 69 años. No solo se vio que el fármaco es seguro, sino que se observaron mejoras alentadoras como una reducción notable en los biomarcadores de daño neuronal y en la pérdida de las conexiones sinápticas (comunicación entre neuronas).

o

"El objetivo de nuestra terapia biológica es restaurar la capacidad juvenil del sistema inmunológico para proteger el cerebro, ayudando así a detener la enfermedad o incluso revertir su curso. Creemos que este enfoque puede inaugurar una nueva era en el tratamiento de la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas, cuya prevalencia sigue aumentando a medida que las poblaciones envejecen y la esperanza de vida se incrementa", precisó la profesora.

Este logro abre la puerta a las siguientes fases de investigación clínica con grupos más grandes. Aunque la enfermedad de Alzheimer sigue siendo incurable en la actualidad, la empresa “Immuno Brain” propone no luchar con ella sino devolverle al cuerpo sus propias armas biológicas para defenderse.

Temas relacionados:

Alzheimer

Salud

Medicina

Ciencia

Cerebro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

EEUU anunció nuevo arancel del 25% a Brasil tras una investigación en la que los acusa de prácticas comerciales desleales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Salud

Ver más
Barco de Princess Cruises | Foto: AFP
Crucero

Un crucero con más de 100 personas y 23 tripulantes tuvo que ser aislado en Estados Unidos por un brote de norovirus

Trabajadora - Foto Canva de referencia
Trabajadores

Consejo Colombiano de Seguridad revela que existen más de 10 mil enfermedades de origen laboral en el país: advierten señales silenciosas

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Omar Bula - EFE
Cancillería de Colombia

Colombia e Israel restablecerán relaciones, tras dos años de ruptura, con el Gobierno de Abelardo De La Espriella: ya no habrá requisito de visa y habrá una embajada en Jerusalén.

Balón del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Antes de su esperado debut, se conoce que selección rival de Colombia en el Mundial de 2026 se quedará sin su entrenador

Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Colombia ya tiene rival en octavos de final en caso de clasificar ante Ghana en el Mundial 2026: fecha y horario del encuentro

Venezolanos recaudando insumos en un centro de acopio / Maikel García, beisbolista venezolano - EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela tiene miles de militares y policías, pero los que están ayudando son los civiles": MVP del Clásico Mundial, Maikel García, sobre reacción ante los terremotos

Pasaporte de Colombia - Canva
España

España registró casi 1,2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes: Colombia es el país de origen más representado de Latinoamérica

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: AFP.
Elecciones Presidenciales en Colombia

“No deberían presentarse diferencias significativas”: exregistrador sobre el preconteo y escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Henry Alviarez, coordinador del partido político Vente Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
María Corina Machado

"Estamos en horas expectantes; es un símbolo de lucha y acción": Henry Alviarez, coordinador de Vente Venezuela, sobre posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre