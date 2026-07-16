"Cuba es el centro de la delincuencia organizada transnacional": Carlos Sánchez Berzaín

La administración Trump ha colocado el terrorismo político de extrema izquierda en el centro de su agenda de seguridad internacional, por esta razón, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al régimen de Cuba de contribuir a forjar la extrema izquierda en el continente. Para hablar sobre este tema, Carlos Sánchez Berzaín, exministro de gobierno de Bolivia y director del Instituto Interamericano para la Democracia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.