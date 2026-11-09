China niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea espía y tacha las acusaciones de “pura invención”

El Gobierno de China rechazó este lunes las informaciones difundidas recientemente que aseguran que una empresaria vinculada sentimentalmente con el director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, Jensen Huang, actúe como agente de inteligencia al servicio de Pekín.

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La postura oficial fue expresada por el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien desestimó categóricamente los señalamientos al declarar de manera textual durante una rueda de prensa rutinaria que “las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia”.

Las declaraciones se producen en respuesta a los informes de inteligencia atribuidos a fuentes norteamericanas o divulgados por medios internacionales, los cuales señalaban que la empresaria Alice Huang habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado para la obtención de datos confidenciales sobre microprocesadores avanzados de inteligencia artificial.

En su comunicado institucional, la directiva de Nvidia enfatizó que prioriza la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos, con el propósito de tranquilizar a los inversionistas y a las autoridades sobre su compromiso inquebrantable con la protección de tecnología sensible.

El impacto financiero en los mercados internacionales fue inmediato. Los títulos de la corporación tecnológica registraron este lunes una caída del 5% en el mercado de futuros de Wall Street, una contracción reflejada de manera idéntica en las acciones que cotizan en el índice tecnológico Nasdaq antes de la apertura de las plazas europeas, con una cotización final situada en 178 dólares (159,15 euros) por cada título.

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Este incidente subraya las crecientes fricciones geopolíticas entre Washington y Pekín en el sector de la alta tecnología, particularmente en el ámbito de los semiconductores y los sistemas de inteligencia artificial, componentes considerados estratégicos para la seguridad nacional de ambas potencias globales.