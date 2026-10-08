Rescatan a conductor atrapado luego de que un árbol aplastara la cabina de su gandola en el estado Miranda

Un conductor de carga pesada quedó atrapado en la cabina de su gandola el pasado miércoles 7 de octubre.

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Esto, luego de que un árbol de dimensiones considerables cayera sobre el vehículo en la Troncal 9, en el estado Miranda (Venezuela).

El incidente ocurrió después de la población de El Guapo, en dirección a El Clavo, municipio Páez, en medio de las intensas lluvias registradas en la zona.

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Al lugar acudieron comisiones de los Bomberos de Miranda, Protección Civil y funcionarios policiales, quienes utilizaron herramientas hidráulicas para liberar al conductor.

Por el momento, la Onda Tropical número 55, la cual ha causado varios estragos, continúa su desplazamiento por Venezuela y avanza desde la zona central hacia el occidente del país.

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Así lo comunicó en un reciente reporte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

"El sistema interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica", indicó el organismo.

Según la instancia, la onda tropical se moviliza a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora.