Incendio de un vehículo en Las Mercedes, Caracas, generó considerable retraso vehicular
Durante la tarde de este jueves, un vehículo se incendió a la altura del Paseo Las Mercedes, en el este de Caracas.
El incidente obligó a restringir temporalmente la circulación y generó importantes retrasos en el tránsito.
El alcalde de Baruta, Darwin González, informó que la emergencia fue controlada y que las autoridades habilitaron nuevamente el paso.
Según el reporte, el fuego comenzó en la parte delantera del automóvil y se extendió rápidamente hasta consumir una vasta parte de la unidad.
Funcionarios de Polibaruta y Protección Civil municipal acudieron al lugar para controlar las llamas.
En Venezuela, expertos estiman que se incendian aproximadamente 1.000 vehículos cada año.
Entre las causas más comunes aparecen la mala calidad del combustible, fallas y adaptaciones eléctricas y fugas de combustible.