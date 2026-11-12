Incendio de un vehículo en Las Mercedes, Caracas, generó considerable retraso vehicular

Durante la tarde de este jueves, un vehículo se incendió a la altura del Paseo Las Mercedes, en el este de Caracas.

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El incidente obligó a restringir temporalmente la circulación y generó importantes retrasos en el tránsito.

El alcalde de Baruta, Darwin González, informó que la emergencia fue controlada y que las autoridades habilitaron nuevamente el paso.

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Según el reporte, el fuego comenzó en la parte delantera del automóvil y se extendió rápidamente hasta consumir una vasta parte de la unidad.

Funcionarios de Polibaruta y Protección Civil municipal acudieron al lugar para controlar las llamas.

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En Venezuela, expertos estiman que se incendian aproximadamente 1.000 vehículos cada año.

Entre las causas más comunes aparecen la mala calidad del combustible, fallas y adaptaciones eléctricas y fugas de combustible.