Advierten que estructuras dañadas por terremotos en Venezuela no deben ser intervenidas sin estudios técnicos

Este jueves, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) recomendó no alterar la estructura de los edificios afectados por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

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Dicha instancia advirtió que cualquier modificación improvisada durante las labores de reparación o reforzamiento podría comprometer la estabilidad de las edificaciones ante futuros eventos sísmicos.

Por otro lado, hace poco el Colegio de Ingenieros de Venezuela solicitó la actualización de las normas sismorresistentes de las edificaciones y la planificación urbana del país.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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La Guaira, situada en la costa centronorte de Venezuela, a 30 kilómetros al norte de Caracas, se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.