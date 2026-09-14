"Mbappé y yo somos los mejores del mundo": jugador sorprende al decir que merece ganar el Balón de Oro

Una estrella del fútbol mundial de los últimos años sorprendió al asegurar que merece ganar el Balón de Oro por ser uno de los mejores jugadores del mundo junto al francés Kylian Mbappé.

Se trata del español Lamine Yamal, recientemente campeón del Mundial 2026 con su selección y figura estelar del Barcelona.

Durante una entrevista con el exfutbolista argentino Jorge Valdano para Movistar Plus, el jugador español no dudó en señalar que es uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

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"¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga", dijo Yamal.

En su lista, también puso al francés Kylian Mbappé, quien juega en el Real Madrid.

"Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merezco yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", subrayó.

Sobre su participación en el Mundial 2026 y en medio de las críticas recibidas por su rendimiento, Yamal aseguró que fue por la lesión que sufrió días antes del comienzo de la cita orbital.

"Sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si no hubiera tenido la lesión", indicó.

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"Ha habido grandes estrellas en el fútbol, como Leo (Messi), como Cristiano (Ronaldo) o Diego (Maradona), que yo no lo he podido ver, pero nunca tan pronto se había ganado tanto", añadió.