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Ejército de Colombia

Estas son las imágenes de los sofisticados drones en operación del Ejército cuando encontraron laboratorio de coca del Clan del Golfo en el Chocó

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Sofisticados drones en operación del Ejército - Captura de pantalla
Sofisticados drones en operación del Ejército - Captura de pantalla
Las tropas de la Brigada 17 encontraron cerca de 600 litros de insumos líquidos y 200 libras de elementos sólidos utilizados para el procesamiento de pasta base de coca.

Un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, que, según las autoridades, pertenecería a la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, fue localizado y neutralizado en zona rural de Unguía, Chocó, durante una operación adelantada por tropas de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con apoyo de la Policía.

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De acuerdo con la información entregada por la Séptima División, la ubicación de la estructura fue posible gracias al empleo de aeronaves remotamente tripuladas (drones), que permitieron identificar el punto exacto donde los integrantes de la organización criminal intentaban ocultar el laboratorio entre árboles y vegetación. En los videos divulgados por el Ejército se pueden observar los drones empleados durante el desarrollo de la operación.

Según la información, una vez las tropas llegaron hasta el lugar, encontraron cerca de 600 litros de insumos líquidos y alrededor de 200 libras de insumos sólidos, elementos que serían utilizados en el procesamiento de la pasta base de coca. Asimismo, el laboratorio tendría capacidad para producir más de 300 libras de pasta base de coca al mes.

Las autoridades señalaron que esta producción representaría para la estructura criminal ingresos superiores a los $320 millones mensuales, por lo que el operativo estaría dirigido directamente contra una de sus fuentes de financiación ilegal.

Cabe resaltar que este resultado se conoce en medio de las operaciones que adelanta la Fuerza Pública contra las economías ilícitas en el Urabá antioqueño y chocoano. Según el Ejército, la Brigada 17 ha neutralizado 110 laboratorios dedicados a la producción y procesamiento de drogas en lo corrido de 2026 en esta región.

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Además, después de la ubicación del laboratorio, las tropas reforzaron el despliegue por aire y tierra en el sector, con el propósito de localizar otras estructuras utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Finalmente, se hace énfasis en que el operativo también se registra en un contexto de creciente utilización de drones por parte de organizaciones armadas en el departamento. El pasado 17 de septiembre, el Ejército informó que tropas desplegadas en Alto Baudó fueron atacadas con aeronaves no tripuladas equipadas con explosivos, una acción que dejó cuatro uniformados afectados.

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