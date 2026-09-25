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Homenaje de Atlético Nacional a Chapecoense - Foto: EFE
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Homenaje

El emotivo homenaje en el vuelo de Chapecoense a Colombia para partido por los 10 años de la tragedia aérea

septiembre 25, 2026
Por: Luis Cifuentes
El encuentro se disputará este sábado 26 de septiembre, a las 4 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El club Chapecoense disputará este sábado un partido de homenaje por el trágico accidente de 2016 cerca de Medellín cuando la delegación brasileña viajó a Colombia para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

A 10 años de la tragedia, ambos equipos se enfrentarán para homenajear a las 71 víctimas, entre jugadores, cuerpo técnico, periodistas y tripulación del club brasileño.

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En medio del viaje de la delegación brasileña a Medellín, Colombia, en las últimas horas para el encuentro conmemorativo, el tocador en la que se desplazaban decidió dedicar un emotivo homenaje.

" Chapecoense viaja para participar en un encuentro muy significativo con motivo de la conmemoración de los 10 años del trágico accidente que marcó profundamente la historia del club y el fútbol" , se escucha decir a un miembro de la tripulación.

"Este viaje representa mucho más que llegar a un destino o disputar un partido, es también un encuentro con la memoria y un homenaje para quienes ya no están. Una muestra de que su legado continúa vivo en cada jugador", agregó.

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En ese sentido, señaló que " en nombre de toda la tripulación queremos expresar nuestro respeto y decirles que es un privilegio acompañarlos a una ocasión tan especial" .

"Que este partido sea un homenaje a la memoria, a la unión ya todos aquellos que dejaron una huella imborrable. Es un honor llevarlos con nosotros", resaltó.

Al final del sentido homenaje, todos los miembros del equipo y los demás viajeros aplaudieron al unísono en memoria de las víctimas.

El encuentro se disputará este sábado 26 de septiembre, a las 4 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín , mismo escenario donde debía disputarse el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana entre ambos equipos.

El encuentro ha sido catalogado como el "Partido de la Amistad Eterna".

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