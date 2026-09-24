Funcionarios del régimen venezolano intentaron detener la protesta de trabajadores, pensionados y sociedad civil frente al Ministerio del Trabajo en Caracas

Este jueves 24 de septiembre, funcionarios del régimen venezolano intentaron detener una protesta de trabajadores, pensionados y sociedad civil frente al Ministerio del Trabajo en Caracas.

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La protesta tuvo como destino la sede del Ministerio del Trabajo, hasta donde los manifestantes lograron llegar.

Esto, a pesar de un intento de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de impedir el avance en las inmediaciones de la Plaza Caracas.

En videos quedó registrado el momento en que se produjo un enfrentamiento entre los trabajadores y efectivos policiales, luego de que los uniformados intentaran bloquear el paso.

Trabajadores activos, jubilados y representantes de gremios y sindicatos autónomos se movilizaron en la capital venezolana para exigir mejoras salariales y pensiones acordes con la situación económica del país.

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En Venezuela, el salario mínimo oficial está congelado desde 2022 en 130 bolívares al mes.

El régimen, en algunos casos, complementa los ingresos mediante bonificaciones y el Cestaticket (bono de alimentación), que suman montos mayores, pero siguen sin incorporarse al salario base o las prestaciones sociales.

Vale mencionar que el precio oficial del dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), se ubica en 855,66 bolívares.